Ač se hlavní arbitr Všetečka i videoasistent Nehasil dopustili chyby, výsledek utkání neovlivnili. Slavia vedla 4:3 a v následném nastavení těsné vedení uhájila.

V 90. minutě slávisté podnikli další z protiútoků, Douděra se po centru Chorého z levé strany ocitl sám před gólmanem Baierem, vzápětí do něj vletěl vracející se Jemelka. Levým kolenem zasáhl Douděrovo stehno.

„Rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hostující hráč podrazil hráče domácího družstva. VAR chybně neintervenoval,“ řekla komise.

Všetečka už v úvodu utkání odpustil plzeňského Milanu Havlovi žlutou kartu za nesportovní chování. Havel z prázdné brány vyrazil střelu Ivana Schranze rukou, domácí útočník akci dohrál a skóroval.

„V 9. minutě utkání rozhodčí správně ponechal výhodu ve hře a následně uznal branku domácího družstva. Před dosažením branky hráč hostujícího družstva zahrál úmyslně míč rukou a za tento pokus o zmaření dosažení branky měl dle pravidel obdržet žlutou kartu za nesportovní chování. Pokud by domácí družstvo ze zmíněné akce nevstřelilo branku, byl by nařízen pokutový kop a hráč hostujícího družstva by byl vyloučen,“ poznamenala komise.

Na podnět novinářů komise komentovala další dvě situace. Branka jabloneckého Petra Ševčíka z přímého kopu do sítě Sparty byla v souladu s pravidly.

„Před zahráním přímého volného kopu upozornil rozhodčí hráče hostujícího družstva, že kop bude proveden na pokyn píšťalkou. Rozhodčí písknul dříve, než se hráč provádějící přímý volný kop dotkl míče.“

V Ostravě se domácí dožadovali pokutového kopu v páté minutě nastavení, ale olomoucký Filip Slavíček centr nezblokoval rukou, ač se to z jednoho ze záběrů mohlo znát, nýbrž nohou.