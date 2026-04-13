Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Do kauzy údajného plivnutí na ležícího plzeňského obránce Samsona Dweha v pondělí odpoledne vnesla částečně jasno komise rozhodčích.
Došla k závěru, že v případě nesportovního chování videoasistent Jan Beneš a hlavní sudí Marek Radina nechybovali.
Radina odpískal faul na Dweha. Chorý k němu přiběhl, sklonil se nad něj a zblízka na něj řval. Sudá původně udělil žlutou kartu, vzápětí na doporučení VAR verdikt změnil a Chorého vyloučil za plivnutí.
„Přestože není možné prokázat úmysl domácího hráče, z dostupných záběrů je vidět, že při nepřiměřeném verbálním útoku směrem k soupeři vypustil z úst větší množství slin. Tento skutek naplňuje povahu přestupku plivnutí, červená karta byla udělena správně,“ řekl komise rozhodčích.
Co to znamená? Pro Chorého a Slavii špatnou zprávu.
Disciplinárka se ve čtvrtek bude řídit tím, co sudí napsali do zápisu. „Plivnutí na soupeře nebo jinou osobu, domácí hráč číslo 25 v přerušené hře plivnul na ležícího soupeře.“
Disciplinární řád paragraf 44 uvádí: „Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla dvanáct, bude potrestán zákazem činnosti na až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 korun.“
Slavia vede ligu o osm bodů před Spartou, do konce sezony zbývá sedm utkání. Příště hraje v Hradci Králové, základní část zakončí dohrávaným 27. kolem proti Olomouci. Následuje nadstavba, v jejímž druhém kole ji bude čekat derby proti Spartě.
Sám Chorý přibližně hodinu po utkání přišel na tiskovou konferenci a odmítl, že by na Dweha plivnul. „Normálně jsem se k němu naklonil a řval na něj, ne že ne. Prostě emoce. A jak jsem křičel, tak mi z pusy kapaly sliny. Určitě jsem na něj neplivnul,“ hájil se.
Podobná slova po zhlédnutí videozáznamu volil i trenér Jindřich Trpišovský. „Mě překvapuje to vyjádření rozhodčích. Já když mluvím, tak občas na někoho taky prsknu. Ne, nechci to zlehčovat a zastávat se ho. Ale byl předkloněný. Že tam někdo vidí jasný plivnutí? To tam jednoznačné není. Udělat z toho úmyslné plivnutí, to je vaření z vody. Je to obrovský precedens, jednoznačně. Nemůžu teď mluvit za klub, jak se k tomu postaví,“ řekl Trpišovský.
Slavia po dvanácti hodinách zveřejnila protest, který odeslala na Ligový výbor (LFA).
„Klub souhlasí s udělením žluté karty a zcela odsuzuje přehnaně emotivní reakci našeho hráče, k níž vůbec nemělo dojít. Stejně tak ale odmítá, že by ze strany hráče Tomáše Chorého došlo k úmyslnému plivnutí na hráče Sampsona Dweha,“ uvozuje Slavia text dopisu na svém webu.
V řádech spojení „úmyslné plivnutí“ není popsáno, ale je zde uvedeno jen „plivnutí“. A to Chorého čin podle komise rozhodčích naplňuje.
Slavia však namítá. „Z žádného z dostupných záběrů nevyplývá, že by plivnutí skutečně došlo. Takové tvrzení hlavního rozhodčího je zcela neprůkazné a není podloženo jednoznačnými důkazy,“ tvrdí klub prostřednictvím svého generálního ředitele Martina Říhy.
„Ze všech dostupných záběrů je naopak zřejmé pouze to, že z úst hráče došlo k samovolnému uvolnění sliny v důsledku emotivního projevu. Takový jev v žádném případě nelze podřadit pod pojem „plivnutí“, které je v z povahy věci vědomé a úmyslné vypuštění sliny z úst značnou silou a určitým směrem (viz vymezení s odkazem na Český národní korpus),“ zdůraznil klub.
Soud je teď na disciplinární komisi.
Ta při vynesení verdiktu bude přihlížet k předchozímu provinění. Chorý v současném ročníku loni v srpnu údeřil pěstí do rozkroku brankáře Milana Heču ze Slovácku a dostal trest na šest utkání.