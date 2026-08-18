Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Pro sudího Jana Všetečku nepříjemná chvíle, protože tuší, že se dopustil zjevného omylu. „Bylo to utkáni s řadou těsných a nejednoduchých situací,“ upozorňuje expert iDNES.cz na problematiku rozhodčích Pavel Mareš v novém seriálu ODPÍSKÁNO.
Všetečka odvolal tři góly: jeden kvůli ofsajdu (neřeší hlavní rozhodčí), druhý kvůli ovlivnění před dosažením branky a třetí pro předchozí faul skórujícího hráče.
Navíc zrušil pokutový kop, který původně nařídil.
Tři změny verdiktu šly proti hostujícímu týmu, což je rovněž pro sudího v zápase složité, byť se pravidlově jednalo o správná rozhodnutí.
Komise rozhodčích od nové sezony zveřejňuje komunikaci mezi hlavním sudím na hřišti a videoasistentem a to v případech, kdy dojde k intervenci a doporučení ke změně verdiktu. Poslechněte si jednotlivé situace.
Ovlivnění při dosažení branky
Videoasistent Ochotnický se ozval v 11. minutě, když hostující Dominik Preisler zakroutil přímý kop z pravé strany a míč zapadl ke vzdálenější tyči.
„Doporučujeme přezkum situace z důvodu ovlivnění před dosažením branky. Až budeš Všéťo, tak ti to pustíme,“ hlásí VAR.
Artis podává protest
Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1:0.
Během prvního poločasu neplatily po zásahu videorozhodčího tři branky, z toho dva verdikty zazněly v neprospěch Artisu.
„Jsem tu,“ odpovídá sudí Všetečka od monitoru.
„Pouštíme kontakt s míčem, nákop, kde je vidět, jak je hráč v ofsajdové pozici. Pak ti to pustíme ještě zpoza brány,“ informuje VAR.
Když si hlavní rozhodčí záběry prohlédne, odpovídá: „Já to zrekapituluju, číslo 28 je v ofsajdové pozici, provede jasnou akci a ovlivní gólmana. Tím pádem navazuju nepřímým volným kopem za ofsajd a odvolávám branku.“
„Ano, potvrzujeme.“
Složitá situace i pro pomezního sudího natož pro hlavního, který na základě záznamu musí sdělit konečný verdikt. Je to pravidlově jiná situace, než když se hráč nachází v ofsajdu, což VAR zjišťuje za pomoci kalibrované čáry a hlavní se nejde podívat na monitor.
„V situaci, kdy při dosažení branky došlo k ovlivnění soupeře, po přezkumu rozhoduje vždy rozhodčí na hřišti,“ podotkl Pavel Mareš, někdejší rozhodčí, bývalý prvoligový delegát a člen komise rozhodčích.
Brnkne mu o nohy a on spadne
Při druhé situaci, po níž VAR v ligovém utkání v Ostravě intervenoval, sudí přehlédli útočný a spíš nechtěný faul Papalelého na ostravského obránce Michala Frydrycha.
„Přestupek před dosažením branky v APP,“ hlásí VAR. APP je zkratka pro anglický výraz atacking phase of play, čili v útočné fázi hry.
„Mám jediný záběr z této kamery,“ poznamenává VAR Ochotnický.
„Jo, ok, takže mu brnkne o nohy a on spadne,“ reaguje Všetečka.
„Ano, je tam podražení,“ souhlasí VAR.
„Takže podražení, navážu přímým volným kopem a odvolám branku,“ shrnuje sudí na hřišti.
Odvolaná penalta správně, pak však chyba
Zatímco předchozí momenty se Všetečkovi nedají vyloženě vyčítat, první odvolaný gól už vůbec ne, nesprávně nařízená penalta v 66. minutě jde na jeho vrub a jedná se o hrubou chybu.
„Doporučuju přezkum situace na odvolání pokutového kopu, nebyl tam kontakt,“ zdůrazňuje videoasistent Ochotnický.
„Rozumím, jsem tady. Odvolám pokutový kop a navážu míčem rozhodčího. Hlavičkuje, on zvedne nohu,“ líčí Všetečka.
„Nebyl tam dotek, nebyl tam kontakt,“ napovídá mu VAR.
„Navazuju míčem rozhodčího pro brankáře.“
„Ok, potvrzujeme,“ uzavírá konverzaci VAR.
Dát míč ostravskému brankáři Jedličkovi však byla chyba. Všetečka měl po zrušení penalty nařídit pro Artis nepřímý volný kop uvnitř pokutového území.
„Není tam kontakt nohy a hlavy. Ale jde o přestupek, za který se nařizuje nepřímý volný kop, nikoli přímý volný kop, případně pokutový kop, když to je v pokutovém území. Je to chybné vyhodnocení ze strany rozhodčího, přestože měl situaci přímo před sebou,“ říká Mareš.
„K přestupku, za který následuje nepřímý volný kop, zjevně došlo. Sudí navázal hru míčem rozhodčího pro jakýsi celkový omyl, ale to není správné řešení.“