Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Je to další drsné pokračování sobotního derby, ve kterém byli oba zmínění hráči vyloučení.
Chorý za loket v obličeji sparťana Sörensena už potřetí v sezoně a podruhé během jediného měsíce. Douděra za vulgární nadávky rozhodčím, kterým měl podle zápisu říct: „Dejte třetí poločas, vy zm...!“
„Chorý je hráč, který nám minulý rok pomohl k titulu. Celou sezonu se dokázal držet, ale v aktuálním ročníku už třikrát oslabil svůj tým, což je pro hráče Slavie zcela neakceptovatelné,“ oznámil Tvrdík a třásl se mu hlas.
„Je mi líto i jeho rodiny. Po jeho předchozím extempore jsem měl dlouhý rozhovor s ním i dalšími delikventy, s kabinou i se všemi lídry. Varoval jsem je, že při dalším selhání už budou padat exemplární tresty.“
Což se právě teď děje.
Je neuvěřitelné, co všechno se za posledních čtyřiadvacet hodin kolem Slavie stalo. Místo oslav titulu, na které se celý klub tak těšil, fotbalová apokalypsa. Nedohrané derby, napadení hráči Sparty, zavřená Tribuna Sever i první doživotní trest pro jednoho z výtržníků.
A k tomu teď i konec pro dva reprezentanty Chorého s Douděrou.
„Je pro mě nepředstavitelné, že hráč Slavie, zvlášť v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům od klubu, napadl loktem svého protihráče,“ řekl Tvrdík k Chorému. „Takové věci nebudeme tolerovat. A chceme vyslat jasný vzkaz, že takhle se náš A-tým ani realizační tým chovat nebude.“
„Je mi nejvíc líto Tomášovy rodiny. Když jsem minule viděl jeho manželku a děti, jak byly zdrceny, nebylo mi z toho dobře. Proto jsem za něj šel na disciplinární komisi,“ připomněl Tvrdík, jak před měsícem za Chorého orodoval po červené kartě s Plzní. „Když jsem viděl v sobotu jeho rodinu, jak se jeho holčička bojí jít do školy, že jí budou šikanovat, tak to jsou situace, které se ve fotbale prostě stávat nesmí. Chci poprosit spolužáky i jejich rodinné známé, aby jim pomohli.“
A Chorý?
„Zřetelně není schopen ovládat své chování,“ řekl jasně Tvrdík. „Kdyby se dokázal ovládat, byl by legendou a velkým hráčem, ale s tímto chováním na trávník nepatří, ať je mimo hřiště jakýkoli.“
„U Davida Douděry je to stejné, jeho chování jsem s ním řešil opakovaně,“ mračil se Tvrdík. „Ať si myslíme, co chceme, rozhodčí je na hřišti král a my nemáme právo jeho verdikty zpochybňovat. A už vůbec ne ho vulgárně urážet. Není to poprvé. Nelíbily se mi ani jeho další vystoupení, které dělají ostudu. My chceme hrát fair play podle našeho etického kodexu a takové hráče ve Slavii zkrátka nechceme.“
Otázek se nabízí spoustu.
Kam Chorý s Douděrou zamíří?
Kdo o ně bude mít zájem?
A jak se k celé věci postaví reprezentační kouč Miroslav Koubek, který skládá tým pro letní mistrovství světa? Chorý byl ústřední postavou ve všech jeho plánech. Douděra do kádru reprezentace patří také, byť březnovou baráž proti Irsku a Dánsku kvůli zdravotním problémům vynechal.
Chorý je nejlepším střelcem ligy a od minulé sezony výrazným tahounem Slavie, který už ale z disciplinárních důvodů v aktuálním ročníku vynechal sedm zápasů. Nejdřív šest za podlý úder do rozkroku slováckého brankáře Heči, pak další za plivanec neplivanec na plzeňského obránce Dweha.
Douděra, který je ve Slavii čtvrtým rokem a vypracoval se do národního týmu, byl vyloučen poprvé. Dlouhodobě však čelí kritice za teatrální chování a filmování. Ani v derby se neudržel a chvíli před svým střídáním se zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.
Nedaleko stojící sparťanský kouč Brian Priske se jen ironicky smál. A Tvrdík, šéf Slavie, teď řekl: Dost!
Červenobílí, ač vedoucí tým ligy, mají s disciplínou ve druhé polovině sezony obrovské potíže. Hned v úvodním utkání jara byl v Pardubicích dostal červenou kartu záložník Oscar. A v posledních pěti ligových zápasech sudí vyloučili dohromady pět slávistů.
Na Mosese, který minule v Liberci zlomil čelist domácímu Hodoušovi, přitom zapomněli. Dvakrát byl vyloučen právě Chorý, jednou Douděra a také Mbodji s Bořilem, jenž se neovládl v Hradci Králové. Po nařízené penaltě vyjel na sudího Černého, kterému cestou do kabin ještě vyhrožoval.
Disciplinárka mu napařila sedmizápasový trest. A důrazný pohovor měl s hráči právě i klubový šéf Tvrdík. Celý tým varoval, že další prohřešek může mít fatální následky.
Chorý s Douděrou se o tom nyní přesvědčili.