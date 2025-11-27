Konferenční liga Olomouc - Celje: Kde sledovat přenos zápasu v televizi?

  12:58
Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas sledovat živě?

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu. | foto: SK Sigma Olomouc

Kde sledovat zápas Olomouc – NK Celje?

Utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy Olomouc – Celje vysílá televizní stanice Sport 2. Zápas začíná na Andrově stadionu ve čtvrtek 27. listopadu od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Pecka.TV

Zápas Olomouc – Celje můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc v sobotním utkání domácí ligy remizovala 2:2 na Dukle.
  • Celje v sobotním duelu slovinské ligy zvítězilo na hřišti Domžale 2:0.

Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?

Olomouc – Celje:

Výkop: čtvrtek 27. listopadu, 18:45.
Rozhodčí: Nuza - Zeqiri, Sekiraqa - Caka (video, všichni Kosovo).
Předpokládané sestavy:
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Huk, Slavíček - Beran, Breite - Ghali, Mikulenka, Šíp - Vašulín.
Celje: Leban - Nieto, Bejger, Tutyškinas, Karničnik - Hrka - Šturm, Jevšenak, Kvesič, Iosifov - Kovačevič.
Absence: Michez, Sláma, Tkáč (všichni zranění), Kliment, Leibl, Muritala, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Trefil, Vraštil (všichni nejsou na soupisce) - Sluga (zranění), Kučys, Zabukovnik (oba zranění + nejsou na soupisce), Vukašovič (není na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Slavíček - Hrka (oba 2 ŽK).

Vizitka soupeře:

NK Celje

NK Celje je klub s bohatou historií – založený v roce 1919, od roku 1991 hraje nejvyšší slovinskou soutěž. Na seznamu úspěchů má dva mistrovské tituly (2020, 2024) a dva pohárové triumfy (2005, 2025).

Domácí stadion Stadion Z’dežele patří mezi nejmodernější v zemi , kapacita přesahuje 13 tisíc diváků.

V minulé sezoně se klub prosadil i na evropské scéně, když v konferenční lize postoupil až do čtvrtfinále, kde sehrál vyrovnané partie s Fiorentinou . Pod vedením španělského trenéra Alberta Ríery má další ambice.

NK Celje

Rok založení: 1919
Klubové barvy: žlutá a modrá
Web: www.nk-celje.si
Největší úspěchy: 2x mistr ligy (2020, 2024), 2x vítěz domácího poháru (2005, 2025)
Stadion: Z’dežele (kapacita 13.000 diváků)
Trenér: Albert Riera (Španělsko)
Zápasy proti českým týmům v pohárech: Celje – Ostrava 1:0, Ostrava – Celje 0:2 (4. předkolo KL 2025/26)
Česká stopa: Miloslav Kousal, Jiří Jeslínek ml., trenér Jiří Jarošík

Zajímavosti před duelem Olomouc -Celje:

  • Olomouc se v soutěžích UEFA dosud s žádným slovinským týmem neutkala
  • Olomouc posledních 8 soutěžních zápasů neprohrála
  • Olomouc v generálce o víkendu remizovala 2:2 na Dukle a v české lize je čtvrtá
  • Olomouc vyhrála jen minulý z posledních 7 zápasů v pohárech
  • Olomouc se do soutěží UEFA vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi hraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc v ligové fázi Konferenční ligy postupně prohrála na hřišti Fiorentiny 0:2, remizovala s Rakówem Čenstochová 1:1 a zvítězila na stadionu Noahu 2:1, v tabulce je na 19. místě
  • Celje v jediném souboji v českým týmem v pohárech letos v srpnu v závěrečném předkole Konferenční ligy porazilo Ostravu 1:0 doma a 2:0 venku
  • Celje prohrálo jediný z posledních 18 soutěžních zápasů a 5x po sobě nenašlo přemožitele
  • Celje prohrálo jediný z posledních 6 venkovních pohárových zápasů
  • Celje v první polovině roku 2021 trénoval český kouč Jiří Jarošík

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný duel, mírným favoritem je přeci jen domácí Sigma.

Olomouc – CeljeVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,383,452,98

