ONLINE: Fiorentina - Olomouc 1:0, hosté vydrželi půl hodiny. Slaví domácí Piccoli

Olomouc se do evropských pohárů vrátila po sedmi letech. Jakožto vítěz domácího poháru hrála rovnou play off Evropské ligy, kde sice nestačila na švédské Malmö, ale spadla o soutěž níž.
Do zápasu s Fiorentinou nicméně nejde v ideálním rozpoložení. Z posledních čtyř utkání ani jednou nevyhrála, a ve třetím kole domácího poháru dokonce vypadla s Novými Sady, které hrají až čtvrtou ligu.
Proti Fiorentině nasadil trenér Tomáš Janotka následující sestavu: Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Beran, Kostadinov – Ghali, Tkáč, Dolžnikov – Mikulenka.
Fiorentinu čeká po roce a půl další zápas s českým týmem. Na jaře 2024 potkala ve čtvrtfinále Konferenční ligy Plzeň, s níž nejprve uhrála remízu 0:0 a v domácí odvetě (2:0) ji dorazila až v prodloužení.
Tehdy dokráčela do finále, které ale proti Olympiakosu nezvládla. V uplynulém ročníku zase vypadla v semifinále s Betisem. V domácí soutěži je aktuálně se třemi body po pěti kolech až šestnáctá.
Konferenční liga se i letos hraje v pozměněném formátu: každý z týmů odehraje tři zápasy doma, tři venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepších osm mužstev postoupí do osmifinále, dalších šestnáct do tzv. předkola play off a zbytek končí.
27. Piccoli
de Gea – Pongračić, Marí, Ranieri (C) – Dodô, Ndour, Mandragora (59. Fazzini, 59. Parisi), Fagioli, Gosens – Džeko, Piccoli.
Koutný – Slavíček, Abdoulaye Sylla, Král, Sláma (C) – Beran, Kostadinov – Ghali, Tkáč (46. Langer), Dolžnikov (63. Michez) – Mikulenka (63. Tijani).
Lezzerini, Martinelli – Gudmundsson, Sábírí, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio.
Hruška – Huk, Šíp, Breite, Hadaš, Dumitrescu, Navrátil, Malý, Janošek.
25. Fagioli, 62. Ndour
64. Kostadinov
Rozhodčí: Badstübner (GER) – Günsch (GER), Hüwe (GER)Přejít na online reportáž