ONLINE: Fiorentina - Olomouc 1:0, hosté vydrželi půl hodiny. Slaví domácí Piccoli

  21:12
Poprvé v klubové historii jsou ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Olomoučtí fotbalisté prohrávají 0:1 v prvním kole Konferenční ligy proti italské Fiorentině, zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Roberto Piccoli posílí míč do sítě Olomouce a zařizuje vedení Fiorentiny. | foto: AP

Olomouc se do evropských pohárů vrátila po sedmi letech. Jakožto vítěz domácího poháru hrála rovnou play off Evropské ligy, kde sice nestačila na švédské Malmö, ale spadla o soutěž níž.

Do zápasu s Fiorentinou nicméně nejde v ideálním rozpoložení. Z posledních čtyř utkání ani jednou nevyhrála, a ve třetím kole domácího poháru dokonce vypadla s Novými Sady, které hrají až čtvrtou ligu.

Proti Fiorentině nasadil trenér Tomáš Janotka následující sestavu: Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Beran, Kostadinov – Ghali, Tkáč, Dolžnikov – Mikulenka.

Fiorentinu čeká po roce a půl další zápas s českým týmem. Na jaře 2024 potkala ve čtvrtfinále Konferenční ligy Plzeň, s níž nejprve uhrála remízu 0:0 a v domácí odvetě (2:0) ji dorazila až v prodloužení.

Tehdy dokráčela do finále, které ale proti Olympiakosu nezvládla. V uplynulém ročníku zase vypadla v semifinále s Betisem. V domácí soutěži je aktuálně se třemi body po pěti kolech až šestnáctá.

Konferenční liga se i letos hraje v pozměněném formátu: každý z týmů odehraje tři zápasy doma, tři venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepších osm mužstev postoupí do osmifinále, dalších šestnáct do tzv. předkola play off a zbytek končí.

Konferenční liga
1. kolo 2. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Fiorentina Fiorentina : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 1:0 (1:0)
Góly:
27. Piccoli
Góly:
Sestavy:
de Gea – Pongračić, Marí, Ranieri (C) – Dodô, Ndour, Mandragora (59. Fazzini, 59. Parisi), Fagioli, Gosens – Džeko, Piccoli.
Sestavy:
Koutný – Slavíček, Abdoulaye Sylla, Král, Sláma (C) – Beran, Kostadinov – Ghali, Tkáč (46. Langer), Dolžnikov (63. Michez) – Mikulenka (63. Tijani).
Náhradníci:
Lezzerini, Martinelli – Gudmundsson, Sábírí, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio.
Náhradníci:
Hruška – Huk, Šíp, Breite, Hadaš, Dumitrescu, Navrátil, Malý, Janošek.
Žluté karty:
25. Fagioli, 62. Ndour
Žluté karty:
64. Kostadinov

Rozhodčí: Badstübner (GER) – Günsch (GER), Hüwe (GER)

