Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparta má úspěšně za sebou první ze šesti zápasů základní části Konferenční ligy. S přehledem vyhrála a ještě pošetřila některé opory na nedělní derby.
K postupu do vyřazovací fáze pohárové soutěže by měly jistě stačit tři vítězství, ale těžší zápasy ji teprve čekají, za tři týdny se představí v Rijece.
Domácí souboj s týmem z Dublinu byl nejspíš nejsnazší, sparťané ho ovládli, jejich držení míče se blížilo osmdesáti procentům.
„Byl to skoro dokonalý výkon. Jen inkasovaný gól trochu kazí dojem. Hráči by se měli sami pochválit za to, jak dobrý zápas odehráli. Kromě závěrečných minut ho měli naprosto pod kontrolou, tam jsme inkasovali a dopřáli jsme soupeři několik standardek,“ řekl trenér Brian Priske.
Byl to jiný zápas než před čtrnácti měsíci v kvalifikaci Ligy mistrů. Tenkrát měl bláznivý průběh, útočilo se a nedbalo na obranu. Nyní sparťané soupeři nepůjčovali míč, neumožnili mu rozběhnout se do rychlých protiútoků, nedovolovali takřka nic.
Sami trpělivě a někdy až zdlouhavě kombinovali. Donutila je k tomu urputná defenziva, všichni hostující hráči se stáhli před vlastní pokutové území, přesouvali se a jen bránili, což jim šlo celkem dobře. Vydrželi to přes půl hodiny.
Sparťané se na dostřel dostávali obtížně. Prostrkávačky ani centry nefungovaly. Když už Mannsverk měl na vápně dost prostoru, pálil nad. Během první půle si to po signálu z rohu zopakoval, pak se chytil za hlavu.
Naopak ruce nad hlavu vystřelily Sadílkovi v 33. minutě. Od Sparty to byl kostrbatý gól. Birmančevič na hranici vápna v nouzi patičkou poslal míč přes obránce, stoper Lopes při obranném zákroku promáchl a Rrahmani, který už nečekal, že se k němu míč dostane, ho duchapřítomně poslal vedle gólmana podél brankové čáry. Když ho chtěl další hostující obránce odkopnout, trefil dotírajícího Sadílka.
Do přestávky přidali sparťané druhou branku. Po centru Sadílka z rohu hlavičkoval Ševínský, brankář McGinty míč vyrazil jen před sebe a Suchomel zblízka dorazil pod břevno.
Do gólové akce se zapojili obvyklí náhradníci, kteří po delší době dostali šanci v základní sestavě. Do ní se po dvou ligových zápasech vrátil i Kuchta. Dřel, napadal, hodně toho naběhal, ale nelepilo mu to. Když ho v 58. minutě Birmančevič poslal do šance, stačilo udělat tři rychlé kroky a vystřelit, ale Kuchta chtěl ještě obejít obránce, což mu nevyšlo. Pak se přimotal i ke gólu soupeře, když po jeho zásahu ve vlastním vápně bez přípravy pálil Madroui ze šestnácti metrů k tyči.
Od hostů to v 82. minutě byla první střela na bránu.
Jinak od začátku zdržovali. Než rozehráli kop od branky, trvalo to věčnost. Provokovali, hráli nečistě, ale fotbalově nepředvedli takřka nic. Po pauze to vypadalo, že svou hru změní, že začnou útočit, ale rychle dostali třetí gól od Sörensena. Zase u toho byl Sadílek. Při rozehrávce z rohu zakombinoval s Birmančevičem, probil se do vápna a míč poslal přesně na hlavu zastupujícího kapitána Sörensena.
„V prvním poločase jsme hráli dozadu celkem dobře, Sparta si moc šancí nevytvořila. Nedostat v závěru půle ten druhý gól, mohlo to být zajímavější. Věděli jsme, že bude nutné ubránit standardky, ale při nich jsme svou práci neodvedli dobře,“ řekl hostující kouč Stephen Bradley.
Stálý kapitán Haraslín byl už na lavičce, od srpna léčil svalové zranění. Když se vydal v průběhu hry do rohu hřiště k rozcvičení, část přilehlého hlediště mu aplaudovala. Bouřlivé ovace zažil po hodině hry, když střídal Birmančeviče.
V té době už byl zápas rozhodnutý. Haraslín pobavil fanoušky kličkovanou mezi čtyřmi protivníky, ale zakončit už nedokázal. Zápas v poklidu plynul ke konci, ale když hosté v závěru zadarmo přišli ke snížení, výrazně ožili. Sparťané se najednou museli chvíli i bránit. V posledním minutě zastavili přízemní centr, Eneme ve vlastním vápně rozjel brejk přes celé hřiště. Haraslín s Kuchtou běželi dva na dva a vykombinovali to do prázdné brány.
33. Sadílek
44. Suchomel
50. Sørensen
90. Haraslín
83. Mandroiu
Vindahl – Ševínský, Sørensen (C) (59. Uchenna), Zelený – Kadeřábek (76. Vydra), Sadílek, Mannsverk (76. Eneme), Suchomel – Birmančević (67. Haraslín), Kuchta, Rrahmani (59. Kuol).
McGinty – C. O'Sullivan, R. Lopes (C), Cleary – McEneff (60. Burke), McGovern (60. Mandroiu), Nugent (60. Watts), M. Healy (77. Malley), Honohan – Grant, Gaffney (60. M. Noonan).
Rodriguez, Surovčík – Kairinen, Mercado, Ryneš, Milla, Panák.
A. Noonan, Steacy – A. Matthews, O'Neill, Clarke, C. Barrett.
6. Mannsverk, 36. Rrahmani, 81. Ševínský
15. Gaffney, 62. Grant, 72. Cleary, 90+3. Burke
Rozhodčí: Karaoglan – Sesigüzel, Tugral (vš. Tur.)
Počet diváků: 17104Přejít na online reportáž