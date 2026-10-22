Jablonec - Brighton 0:0, čisté konto, ale spálené šance. Severočeši mají první bod

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Jablonec minulý týden prohrál 2:3 na půdě Freiburgu, finalisty Evropské ligy, a teď ho čeká další náročný soupeř.
Brighton posledně porazil vysoko 4:0 litevský Žalgiris Kaunas, načež v lize deklasoval 5:0 Crystal Palace. Zato Jablonec o víkendu nestačil na Plzeň (2:3)
Brighton patří k týmům s nejlepší formou v Evropě – zvítězil celkem šestkrát za sebou a v anglické lize je třetí, přičemž má nejlepší útok i obranu v celé soutěži.
V pohárech pak čtyřikrát za sebou neprohrál, a dokonce ani neinkasoval.
Česká mužstva na ta z Anglie neumí – neporazila je osmkrát v řadě, z toho sedmkrát prohrála.
Jak si povede Jablonec?
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlović, Sláma – Sedláček (90. Chramosta), Okeke (90. Souček) – Čanturišvili, Alioum (62. Kuol), Polidar (62. Nebyla) – Růsek (74. Hollý).
Verbruggen – Costinha, Svoboda, Boscagli (68. Vušković), Hadžám (86. Kadıoğlu) – Yalcouyé, Hinshelwood (68. Ayari), Groß (C) (68. Andrés) – Osman, Rutter, O'Riley (68. David).
Mihelak – Malý, Novák, Nykrín, Zorvan.
McGill – Dunk, Ibrahim, Kostoulas, Nti, Oriola.
65. Nebyla, 77. Pavlović, 85. Cedidla
70. Costinha
Rozhodčí: Kringstad – Haukåsen, Jensen (všichni NOR)Přejít na online reportáž