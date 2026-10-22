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Jablonec - Brighton 0:0, čisté konto, ale spálené šance. Severočeši mají první bod

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  20:29aktualizováno  20:41
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Martin Cedidla lituje zahozené šance v utkání s Brightonem.

Martin Cedidla lituje zahozené šance v utkání s Brightonem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Antonín Růsek se snaží zastavit útočníka Ruttera.
Jablonecký obránce Cedidla zasahuje v zápase s Brightonem.
Obránce Brightonu Hadjam (vpravo) se snaží obrat o míč jabloneckého Aliouma..
Jablonecký gólman Hanuš během utkání s Brightonem.
11 fotografií
Jablonečtí fotbalisté připisují první bod do tabulky Konferenční ligy. Ve čtvrtek na domácím hřišti uhráli cennou remízu 0:0 s Brightonem, aktuálně třetím týmem anglické Premier League. Severočeši mohli v utkání s favoritem pomýšlet i na výhru, jenže nevyužili šance.

Podrobnosti připravujeme...

Antonín Růsek se snaží zastavit útočníka Ruttera.
Jablonecký obránce Cedidla zasahuje v zápase s Brightonem.
Obránce Brightonu Hadjam (vpravo) se snaží obrat o míč jabloneckého Aliouma..
Jablonecký gólman Hanuš během utkání s Brightonem.
11 fotografií

Jablonec minulý týden prohrál 2:3 na půdě Freiburgu, finalisty Evropské ligy, a teď ho čeká další náročný soupeř.

Brighton posledně porazil vysoko 4:0 litevský Žalgiris Kaunas, načež v lize deklasoval 5:0 Crystal Palace. Zato Jablonec o víkendu nestačil na Plzeň (2:3)

Brighton patří k týmům s nejlepší formou v Evropě – zvítězil celkem šestkrát za sebou a v anglické lize je třetí, přičemž má nejlepší útok i obranu v celé soutěži.

V pohárech pak čtyřikrát za sebou neprohrál, a dokonce ani neinkasoval.

Česká mužstva na ta z Anglie neumí – neporazila je osmkrát v řadě, z toho sedmkrát prohrála.

Jak si povede Jablonec?

Konferenční liga
2. kolo 22. 10. 2026 18:45
FK Jablonec FK Jablonec : Brighton Brighton 0:0 (0:0)
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlović, Sláma – Sedláček (90. Chramosta), Okeke (90. Souček) – Čanturišvili, Alioum (62. Kuol), Polidar (62. Nebyla) – Růsek (74. Hollý).
Sestavy:
Verbruggen – Costinha, Svoboda, Boscagli (68. Vušković), Hadžám (86. Kadıoğlu) – Yalcouyé, Hinshelwood (68. Ayari), Groß (C) (68. Andrés) – Osman, Rutter, O'Riley (68. David).
Náhradníci:
Mihelak – Malý, Novák, Nykrín, Zorvan.
Náhradníci:
McGill – Dunk, Ibrahim, Kostoulas, Nti, Oriola.
Žluté karty:
65. Nebyla, 77. Pavlović, 85. Cedidla
Žluté karty:
70. Costinha

Rozhodčí: Kringstad – Haukåsen, Jensen (všichni NOR)

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Jablonec - Brighton 0:0, čisté konto, ale spálené šance. Severočeši mají první bod

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