Olomouc - Čenstochová 1:1, hosté srovnali v poslední minutě, Sigmu držel Koutný

  21:42
Pouze jednou vystřelili fotbalisté Sigmy na bránu, hlavička obránce Jana Krále ale byla gólová. Ve čtvrtečním domácím zápase druhého kola Konferenční ligy s Rakówem Čenstochová tak brali Olomoučané bod za remízu 1:1. Poláci, kteří si během zápasu několikrát vylámali zuby na skvěle chytajícím Janu Koutném, vyrovnali zásluhou pohledné trefy Svarnase v devadesáté minutě.
Olomoucký brankář Jan Koutný v duelu Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová.

Olomoucký brankář Jan Koutný v duelu Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Momentka ze zápasu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówu Čenstochová.
Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.
Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.
Fotbalisté Olomouce před duelem Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová.
Konferenční liga
2. kolo 23. 10. 2025 21:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : Raków Čenstochová Raków Čenstochová 1:1 (0:0)
Góly:
83. Král
Góly:
90. Svarnas
Sestavy:
Koutný – Slavíček (62. Šíp), Abdoulaye Sylla, Král, Sláma (82. Dumitrescu) – Kostadinov (62. Langer), Beran – Navrátil (C), Mikulenka, Ghali (72. Dolžnikov) – Vašulín (72. Tijani).
Sestavy:
Trelowski – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw (84. Diaby-Fadiga), Baráth (80. Struski), Repka, Amorim (70. J. Silva) – Makuch (70. Pieńko), Brunes (80. Rondić), Bulat.
Náhradníci:
Hruška – Huk, Breite, Hadaš, Malý, Janošek, Zahradníček.
Náhradníci:
Mądrzyk, Zych – Mircetić, Konstantopoulous, Seck.
Žluté karty:
20. Vašulín, 53. Slavíček, 87. Janotka (hl. trenér), 90+5. Mikulenka
Žluté karty:
39. Baráth, 69. Tudor, 90+2. Rondić

Rozhodčí: Ilič – Djorovič, Živin (SRB)

Počet diváků: 8136

