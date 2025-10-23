Olomouc - Čenstochová 1:1, hosté srovnali v poslední minutě, Sigmu držel Koutný

Podrobnosti připravujeme...
SK Sigma Olomouc : Raków Čenstochová 1:1 (0:0)
Góly:
83. Král
Góly:
90. Svarnas
Sestavy:
Koutný – Slavíček (62. Šíp), Abdoulaye Sylla, Král, Sláma (82. Dumitrescu) – Kostadinov (62. Langer), Beran – Navrátil (C), Mikulenka, Ghali (72. Dolžnikov) – Vašulín (72. Tijani).
Sestavy:
Trelowski – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw (84. Diaby-Fadiga), Baráth (80. Struski), Repka, Amorim (70. J. Silva) – Makuch (70. Pieńko), Brunes (80. Rondić), Bulat.
Náhradníci:
Hruška – Huk, Breite, Hadaš, Malý, Janošek, Zahradníček.
Náhradníci:
Mądrzyk, Zych – Mircetić, Konstantopoulous, Seck.
Žluté karty:
20. Vašulín, 53. Slavíček, 87. Janotka (hl. trenér), 90+5. Mikulenka
Žluté karty:
39. Baráth, 69. Tudor, 90+2. Rondić
Rozhodčí: Ilič – Djorovič, Živin (SRB)
Počet diváků: 8136Přejít na online reportáž