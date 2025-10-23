ONLINE: Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas kvůli počasí přerušil, bude se hrát v pátek?

Hodinu a půl před výkopem se na Rijekou roztrhlo nebe, hustě prší a fouká silná vítr o rychlosti až 30 km/h. Části hřiště jsou pod vodou, tam nejde o regulérní terén.
Jakmile se začalo, hned bylo vidět, že fotbal se na promočeném trávníku, jehož stav se neustále zhoršoval, hrát nedá.
Sparťané měli v úvodu dvě tutovky, ale Birmančevičovi se míč zastavil, podruhé střelu těsně před brankovou čárou zastavila rovněž voda. Pak domácí náhodně skórovali po sérii komických situací, míč proklouzl Vindahlovi pod tělem. Kvůli ofsajdu však gól sudí odvolal ,vzápětí hru přerušil a hráče poslal do kabin.
Sparta zvládla vstup do hlavní fáze Konferenční ligy, když porazila irský Shamrock 4:1. Pak ale dvakrát za sebou v domácí soutěži ztratila – nejprve se Slavií (1:1) a naposledy se Slováckem (0:0). Vrátí se na vítěznou vlnu?
Trenér Brian Priske zvolil proti Rijece následující sestavu: Vindahl – Ševínský, Sörensen, Zelený – Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel – Rrahmani, Kuchta, Birmančevič.
Proti poslednímu ligového utkání na Slovácku udělal šest změn, nehrají Uchenna, Panák, Kadeřábek, Ryneš, Mercado a Kairinen.
Rijeka je úřadujícím chorvatským šampionem, v aktuální sezoně se jí však příliš nedaří a v lize je až sedmá (z deseti týmů). Stejně jako Sparta ve víkendové generálce pouze remizovala.
Ani do Konferenční ligy, kam spadla až z předkola Ligy mistrů, nevstoupila ideálně a prohrála na půdě arménského Noahu 0:1.
V soutěžním zápase na sebe týmy dosud nenarazily, a Rijeka se dokonce nikdy v pohárech neutkala s žádným českým soupeřem. Konkrétně se Spartou však hrála před více než třemi lety přátelské utkání – o výhře Pražanů 2:0 tehdy rozhodli Daněk s Julišem.
Jak dopadne jejich soutěžní střetnutí?
Zlomislić (C) – Oreč, Majstorović, Husić, Devetak – Petrovič, Ndockyt – Thaqi, Fruk, Lasickas – Čop.
Vindahl – Ševínský, Sørensen (C), Zelený – Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel – Birmančević, Kuchta, Rrahmani.
Kovać, Todorović – Kitin, Gojak, Menalo, Adu-Adjei, Vignato, Dantas, Butić, Bogojević, Jurić, Bodetić.
Rodriguez, Surovčík – Kadeřábek, Eneme, Kairinen, Mercado, Ryneš, Uchenna, Panák, Milla, Kuol.
Rozhodčí: Jones – Betts, Davies (vš. Anglie)