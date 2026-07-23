ONLINE: Varaždín - Jablonec 1:2, hosté otáčí skóre, po pauze se trefuje Tekijaški

Autor: ,
  20:41aktualizováno  21:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Momentka ze zápasu Varaždín - Jablonec. | foto: FK Jablonec

Díky vyřazení Karviné se nakonec dostali do evropských pohárů. Teď jablonečtí fotbalisté vstupují do 2. předkola Konferenční ligy. Jejich soupeřem je chorvatský Varaždín, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Odveta je na programu za týden. Vítěz narazí na lepšího z dvojice Riga – Vestri.

Jablonec se chce probojovat do hlavní fáze některého z evropských pohárů poprvé od sezony 2021/22, kdy byl ve skupině Konferenční ligy. Aby si ji zahrál i letos, musí vyřadit celkem tři soupeře.

Jako první ho čeká Varaždín, s nímž se měl původně utkat Hradec Králové, ale po vyřazení Karviné se posunul o soutěž výš a jeho místo převzal Jablonec.

Varaždín čeká vůbec první pohárové utkání proti soupeři z Česka.

Pro oba týmy půjde o první soutěžní zápas v této sezoně. Kdo ho zvládne lépe?

Konferenční liga
2. předkolo 23. 7. 2026 20:00
zápas probíhá
NK Varaždin NK Varaždin : FK Jablonec FK Jablonec 2:2 (1:1)
Góly:
24. Tavares
.
Góly:
27. Cedidla
56. Tekijaški
Sestavy:
Silič – Durakovič, Škaričič, Punčec, Maglica – Duvnjak, Canjuga – Tavares, Mamič, Latkovic – Mamut
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Sobol – Ahl, Jawo, Zorvan
Náhradníci:
Zelenika – Vuk, Tepšič, Puclin, Posinkovič, Posavec, Mladenovski, Marina, Lesjak, Jurič
Náhradníci:
Mihelak – Vecheta, Souček, Sláma, Růsek, Polidar, Pavlovič, Nebyla, Malensek, Chramosta
Žluté karty:
5. Latkovič, 15. Škaričič
Žluté karty:

Rozhodčí: Marchetti – Perrotti, Palermo (Itálie)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.