ONLINE: Varaždín - Jablonec 1:2, hosté otáčí skóre, po pauze se trefuje Tekijaški

Odveta je na programu za týden. Vítěz narazí na lepšího z dvojice Riga – Vestri.
Jablonec se chce probojovat do hlavní fáze některého z evropských pohárů poprvé od sezony 2021/22, kdy byl ve skupině Konferenční ligy. Aby si ji zahrál i letos, musí vyřadit celkem tři soupeře.
Jako první ho čeká Varaždín, s nímž se měl původně utkat Hradec Králové, ale po vyřazení Karviné se posunul o soutěž výš a jeho místo převzal Jablonec.
Varaždín čeká vůbec první pohárové utkání proti soupeři z Česka.
Pro oba týmy půjde o první soutěžní zápas v této sezoně. Kdo ho zvládne lépe?
NK Varaždin : FK Jablonec 2:2 (1:1)
Góly:
24. Tavares
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24. Tavares
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Góly:
27. Cedidla
56. Tekijaški
27. Cedidla
56. Tekijaški
Sestavy:
Silič – Durakovič, Škaričič, Punčec, Maglica – Duvnjak, Canjuga – Tavares, Mamič, Latkovic – Mamut
Silič – Durakovič, Škaričič, Punčec, Maglica – Duvnjak, Canjuga – Tavares, Mamič, Latkovic – Mamut
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Sobol – Ahl, Jawo, Zorvan
Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Okeke, Sedláček, Sobol – Ahl, Jawo, Zorvan
Náhradníci:
Zelenika – Vuk, Tepšič, Puclin, Posinkovič, Posavec, Mladenovski, Marina, Lesjak, Jurič
Zelenika – Vuk, Tepšič, Puclin, Posinkovič, Posavec, Mladenovski, Marina, Lesjak, Jurič
Náhradníci:
Mihelak – Vecheta, Souček, Sláma, Růsek, Polidar, Pavlovič, Nebyla, Malensek, Chramosta
Mihelak – Vecheta, Souček, Sláma, Růsek, Polidar, Pavlovič, Nebyla, Malensek, Chramosta
Žluté karty:
5. Latkovič, 15. Škaričič
5. Latkovič, 15. Škaričič
Žluté karty:
Rozhodčí: Marchetti – Perrotti, Palermo (Itálie)Přejít na online reportáž