Sparta jako Baník. Soupeřem v pohárech bude poražený ze souboje Legie s Aktobe

Sparta byla při losu nasazená a nejschůdnějším protivníkem by byl nejspíš vítěz duelu mezi irským St. Patrickem a litevským Hegelmannem. K zahození by nebylo ani islandské Akureyri, kouzelné město přímo na břehu fjordu na severu ostrova.

Konferenční liga 2. předkolo Legia Varšava/Aktobe – Sparta první zápas: 24. července

odveta: 31. července

Naopak složité by bylo švédské Hammarby. Legia však může být podobně silný protivník, Aktobe zase straší dlouhým cestováním do Kazachastánu.

Až se Legia a Aktobe v polovině července utkají v úvodním předkole Evropské ligy, na tribuně společně budou sedět pozorovatelé ze Sparty i z Baníku. Ten se utká s vítězem, Sparta s poraženým. Mohou si tak vyměnit své poznatky.

Co se týče soupeře pro Baník, tak nejspíš narazí na Legii, která je proti Aktobe favoritem. Na Spartu nejspíš zbude klub z Kazachstánu.

Ne, není to los, z kterého by české týmy byly zrovna šťastné. Ale to nejsou ani v Polsku. „Legia je na tom z našich pohárových zástupců nejhůř. Buď Baník Ostrava, nebo Sparta,“ hlásá polský deník Przeglad Sportowy.

FC Aktobe Rok založení: 1967

Klubové barvy: červená a bílá

Web: Odkaz

Největší úspěchy: 5x mistr ligy (2005, 2007-09, 2013); 2x vítěz domácího poháru (2008, 2024)

Stadion: Centrální (kapacita 13 200 diváků)

Trenér: Vjačeslav Levčuk (Bělorusko)

Současné opory: Alibek Kasym, Jairo Jean, Oralchan Omirtajev

Aktobe je takřka čtyřsettisícové město na severozápadě země, přibližně sto kilometrů od ruských hranic.

V tamní lize, která se hraje systémem jaro - podzim, skončilo loni třetí a stejná příčka týmu patří i v rozehrané letošní sezoně. Do kvalifikace o Evropskou ligu se dostalo díky triumfu v poháru.

Jednou z opor mužstva je Bogdan Vatajelu, jenž hrával ve Spartě (2017 až 2019) a krátce i v Jablonci.

V klubu je druhým rokem a dál nosí neobvyklé číslo 88. V kádru Aktobe patří dvaatřicetiletý rumunský levonohý krajní obránce či záložník mezi nejhodnotnější hráče, podle specializovaného serveru Transfermarkt má cenu kolem patnácti milionů korun.

Jeho krajan Andre Vlad, kdysi mimořádný rumunský gólmanský talent, je brankářskou jedničkou. V kádru jsou Nigerijci, Srbové, Haiťan, Panamec i Rus.

Dřív za klub nastupovali český Lukáš Bajer (2012 až 2013) a stoper Michal Jeřábek (2021).

Legia Varšava Rok založení: 1916

Klubové barvy: zelená, bílá a červená

Web: Odkaz

Největší úspěchy: semifinále PMEZ 1970 a PVP 1991; 15x mistr ligy (naposled 2021), 21x vítěz domácího poháru (naposledy 2025)

Stadion: Armádní (kapacita 31 100 diváků)

Trenér: Edward Iordanescu

Současné opory: Pawel Wszolek, Rjoja Morišita, Marc Gual

Zápasy proti českým týmům

2021/22, 4. předkolo EL: Slavia - Legia 2:2 a 1:2

Legia Varšava je největší polský klub s pěkným stadionem a bouřlivými fanoušky, kteří jsou proslulí nápaditými choreografiemi na tribunách.

V minulé ligové sezoně tým skončil až pátý, což bylo zklamání. Sezonu však zachránil triumfem v Polském poháru. Tým nefungoval, nebyla parta, mezi hráči, především cizinci, byli konflikty. Napravit to přišel nový trenér Edward Iordanescu z Rumunska.

Posledních pět a půl roku s výjimkou krátkého hostování v tureckém Gaziantepsporu tam strávil Tomáš Pekhart. V uplynulé sezoně vstřelil šestatřicetiletý útočník pět branek, v lize však jen jednu a už nebyl oporou jako v předchozích ročnících. Nyní je volným hráčem, v Legii už pokračovat nebude.

V klubu v nedávné minulosti také působili Michal Hubník, Adam Hloušek a Tomáš Necid.

V kádru jsou vedle místních fotbalistů zástupy cizinců z balkánských republik, z Afriky, také Brazilec, Kolumbijec, Japonec, Armén či Španěl. Kapitánem je zkušený Bartosz Kapustka.