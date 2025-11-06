ONLINE: Noah - Olomouc, dočkají se hosté ve třetím utkání první výhry?

  18:19aktualizováno  18:19
Olomoučtí fotbalisté usilují ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy o první vítězství. Od 18.45 hrají v Arménii na půdě FC Noah, utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Slovenský obránce Tomáš Huk (vpravo) v dresu olomoucké Sigmy. | foto: PETTER ARVIDSON/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Olomouc hraje poháry po sedmi letech.

Začala v play off Evropské ligy, kde ale nestačila na Malmö, a na výhru zatím čeká i v Konferenční lize. Nejprve podlehla Fiorentině (0:2) a před dvěma týdny v samotném závěru ztratila vedení nad Rakówem Čenstochová (1:1). Teď ji čeká arménský Noah.

S klubem, který byl založen teprve v roce 2017, Hanáky nepřekvapivě čeká vůbec první pohárové střetnutí.

Noah už ale za sebou jeden zápas s českým mužstvem má – v uplynulé sezoně ve stejné soutěži překvapivě porazil Mladou Boleslav 2:0.

V aktuálním ročníku je neporažený a získal čtyři body. Jak si povede proti Olomouci?

Konferenční liga
3. kolo 6. 11. 2025 18:45
Noah Armavir Noah Armavir : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 0:0 (-:-)
Sestavy:
Fayulu – Boakye, Muradjan, Saintini, Sualehe, Eteki, Sangaré, Ošima, H. Ferreira (C), Mulahusejnović, Manveljan.
Sestavy:
Koutný – Slavíček, Abdoulaye Sylla, Král, Hadaš, Beran, Langer, Breite (C), Šíp, Vašulín, Ghali.
Náhradníci:
Čančarević – Thorarinsson, Aiás, Dašjan, Omar, Avanesjan, Hambardzumjan, G. Silva.
Náhradníci:
Stoppen, Hruška – Dohnálek, Huk, Spáčil, Kostadinov, Mikulenka, Tijani, Navrátil, Malý, Janošek, Dolžnikov.

Rozhodčí: Aslam – Dale, Rossland (NOR)

