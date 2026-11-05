ONLINE: Riga - Jablonec, hosté chtějí navázat na senzační bod s Brightonem

Brighton patří k týmům s nejlepší formou v Evropě, přesto Jablonci nedokázal dát gól a ten tak získal mimořádně cenný bod. Svůj první v této sezoně – na úvod hlavní fáze prohrál ve Freiburgu.
O víkendu se však na další utkání Konferenční ligy nenaladil ideálně, od Slavie schytal debakl 0:5.
Riga, která má ve společné tabulce dva body za dvě remízy, o víkendu také nevyhrála – to však nemusí řešit, má totiž kolo před koncem jisté druhé místo a ví, že titul letos nezíská.
První mimochodem skončí jiný celek z Rigy RFS, který letos ve třetím předkole Konferenční ligy vypadl právě s Jabloncem.
I FC Riga, kterou vede slovenský trenér Adrián Guľa, má s českými týmy čerstvou zkušenosti – v závěrečném předkole Konferenční ligy loni vypadla se Spartou.