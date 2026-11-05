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ONLINE: Riga - Jablonec, hosté chtějí navázat na senzační bod s Brightonem

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  20:18aktualizováno  20:18
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Hráči Jablonce slaví gól. | foto: ČTK

Naposledy senzačně obrali favorizovaný Brighton (0:0), teď hrají jablonečtí fotbalisté v Konferenční lize s lotyšskou Rigou. Zápas 3. kola hlavní fáze má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Brighton patří k týmům s nejlepší formou v Evropě, přesto Jablonci nedokázal dát gól a ten tak získal mimořádně cenný bod. Svůj první v této sezoně – na úvod hlavní fáze prohrál ve Freiburgu.

O víkendu se však na další utkání Konferenční ligy nenaladil ideálně, od Slavie schytal debakl 0:5.

Riga, která má ve společné tabulce dva body za dvě remízy, o víkendu také nevyhrála – to však nemusí řešit, má totiž kolo před koncem jisté druhé místo a ví, že titul letos nezíská.

První mimochodem skončí jiný celek z Rigy RFS, který letos ve třetím předkole Konferenční ligy vypadl právě s Jabloncem.

I FC Riga, kterou vede slovenský trenér Adrián Guľa, má s českými týmy čerstvou zkušenosti – v závěrečném předkole Konferenční ligy loni vypadla se Spartou.

Konferenční liga
3. kolo 5. 11. 2026 21:00
Riga FC Riga FC : FK Jablonec FK Jablonec 0:0 (-:-)
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