ONLINE: Sparta - Čenstochová, zpět v základu Kadeřábek, hrají Rrahmani i Milla

Autor:
  18:19aktualizováno  18:19
Sparťanští fotbalisté hrají třetí zápas v hlavní fázi Konferenční ligy. Doma bojují s polským Rakówem Čenstochová, který má v tabulce o bod více. Utkání má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič s balonem u nohy během dohrávaného utkání s Rijekou. | foto: Reuters

Sparta do Konferenční ligy vstoupila skvěle, když porazila irský Shamrock 4:1. Jenže od té doby se trápí a zvítězila v jediném z posledních pěti soutěžních utkání. Před dvěma týdny v dohrávaném zápase podlehla Rijece 0:1 a naposledy o víkendu nestačila na Karvinou (1:2).

Proti Rakówu zvolil kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Kairinen, Vydra, Mercado – Birmančevič, Milla, Rrahmani.

Čenstochovou čeká po dvou týdnech další utkání v Česku. V Olomouci gólem v 90. minutě uhrála remízu 1:1 a se čtyřmi body jí aktuálně patří osmá příčka, která by ji poslala rovnou do osmifinále.

Před třemi lety se utkala se Slavií v play off Konferenční ligy (2:1 a 0:2 po prodloužení). Teď poprvé narazí v pohárech i na Spartu. Jak jejich střetnutí dopadne?

Sledujte v online reportáži.

Konferenční liga
3. kolo 6. 11. 2025 18:45
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Raków Čenstochová Raków Čenstochová 0:0 (-:-)
Sestavy:
Vindahl – Uchenna, Ševínský, Zelený – Kadeřábek (C), Kairinen, Vydra, Mercado – Birmančević, Milla, Rrahmani.
Sestavy:
Zych – Tudor (C), Racovițan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka, Pieńko – Makuch, Brunes, Bulat.
Náhradníci:
Rodriguez, Surovčík – Suchomel, Eneme, Kuchta, Ryneš, Mannsverk, Preciado, Haraslín, Panák, Kuol.
Náhradníci:
Trelowski, Mądrzyk – Konstantopoulous, Amorim, Mircetić, Diaby-Fadiga, Rondić, Seck, Baráth.

Rozhodčí: Jaanovits – Härsing, Mõtsnik (vš. EST)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.