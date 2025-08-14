ONLINE: Ararat - Sparta 1:1 po půli, hosté vedli, domácí vyrovnávají z penalty

  18:42aktualizováno  18:48
Sparťanští fotbalisté hrají v odvetě 3. předkola Konferenční ligy s Araratem-Arménie nerozhodně po poločase 1:1. Po gólu Rrahmaniho srovnává Balanta z penalty. V úvodním duelu Sparta vyhrála 4:1. Druhý poločas můžete sledovat v online reportáži.
Albion Rrahmani oslavuje gól

Albion Rrahmani oslavuje gól | foto: x.com/ACSparta

13 fotografií

Vzhledem k výsledku z prvního utkání se daly očekávat změny v sestavě. Trenér Brian Priske se nakonec rozhodl pro následující jedenáctku: Vindahl – Vydra, Ševínský, Uchenna – Kadeřábek, Sadílek, Kofod Andersen, Ryneš – Rrahmani, Milla, Haraslín.

Sparťané před týdnem v Praze sice rychle prohrávali, ale zápas zvládli ještě v první půli otočit zásluhou Vydry s Kairinenem, po změně stran se pak trefili ještě Kucha a Birmančevič.

I díky tomu mají sparťané nakročeno do play off Konferenční ligy. Stačí jim zvládnou odvetu, která se hraje v AFF Technical Center Academy. To má kapacitu necelých 15 stovek diváků a zápas se tam narychlo přesouval teprve minulý týden, jelikož původně uvažovaná aréna Vathena Sargsjana má po nedávném koncertě Jennifer Lopez nezpůsobilý trávník.

Pokud Sparta postoupí, utká se s lepším z dvojice Beitar Jeruzalém – FC Riga. Blíže k postupu má lotyšský celek, který v prvním utkání zvítězil 3:0.

Konferenční liga
3. předkolo 14. 8. 2025 18:00
zápas probíhá
Ararat-Armenia Jerevan Ararat-Armenia Jerevan : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 1:1 (1:1)
Góly:
30. Balanta
Góly:
23. Rrahmani
Sestavy:
Pinto – Hovhannisjan, Bueno, Malis, Grigorjan – Muraďan (C), Queirós, Balanta – Gbomadu (26. Duarte), Marcos, Šaghojan.
Sestavy:
Vindahl – Vydra, Ševínský, Uchenna – Kadeřábek, Sadílek, Andersen, Ryneš – Rrahmani, Milla, Haraslín (C).
Náhradníci:
Nersesjan, Badaljan – Oliveira, Elojan, Ambarcumjan, Duarte, Tera, Hakobjan, Welton.
Náhradníci:
Surovčík, Kerl – Suchomel, Eneme, Kuchta, Preciado, Hollý, Sørensen, Krasniqi, Mensah.
Žluté karty:
Žluté karty:
28. Ryneš

Rozhodčí: Kačevski – Putilin, Idrizi (MKD)

