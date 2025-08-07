ONLINE: Baník - Austria 3:1, krátce po pauze zvyšuje náskok domácích Holzer

  19:26aktualizováno  19:38
V Evropské lize jim to nevyšlo, tak se fotbalisté ostravského Baníku pokusí kvalifikovat alespoň do té Konferenční. V úvodním zápase 3. předkola hrají doma s Austrií Vídeň. Už od 4. minuty prohrávali 0:1 po trefě Maloneho, pak ale skóre otočili a vedou 3:1. Postupně se trefili Kohút, Buchta a Holzer. I zbytek zápasu sledujte v online reportáži.
Ostravský záložník Michal Kohút hlavičkuje před brankou Austrie.

Ostravský záložník Michal Kohút hlavičkuje před brankou Austrie. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Hráči Baníku před začátkem utkání s Austrií.
Matěj Šín z Baníku lituje zahozené šance před bránou Austrie.
Ostravský záložník Daniel Holzer míří za míčem stejně jako Johannes Eggestein z...
Ostravský Daniel Holzer by rád sebral míč Reinholdu Ranftlemu z Austrie.
Baník na rozdíl od minulé sezony vstoupil do kvalifikace o Evropskou ligu, nestačil ale hned na prvního soupeře – Legii Varšava. Doma sice uhrál nadějnou remízu 2:2, ale venku po bojácném výkonu padl 1:2. Buchta navíc v závěru zahodil pokutový kop.

Oproti zápasu s Legií udělal kouč Pavel Hapal jednu změnu v sestavě, v útoku hraje místo mladého Látala Kohút.

Takhle vypadá základní jedenáctka Baníku: Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer – Kohút, Prekop, Šín.

Austria Vídeň si ve 2. předkole poměrně jednoznačně poradila s gruzínským týmem Spaeri (2:0 a 5:0). Jak si povede proti českému zástupci?

Odveta je na programu za týden ve Vídni. Vítěz dvojutkání narazí na lepšího z dvojice Lugano - Celje.

Konferenční liga
3. předkolo 7. 8. 2025 18:30
zápas probíhá
FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava : FK Austria Vídeň FK Austria Vídeň 3:1 (2:1)
Góly:
36. Kohút
45+1. Buchta
49. Holzer
Góly:
4. Malone
Sestavy:
Holec – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer – Kohút (62. Zlatohlávek), Šín – Prekop.
Sestavy:
Sahin-Radlinger – Ranftl, Wiesinger, Dragovic, Guenouche – Barry, Fischer (C) (57. Handl), Lee – Malone, Fitz, Eggestein (57. Sarkaria).
Náhradníci:
Budinský – Almási, Frýdek, Kornezos, Kpozo, Látal, Lischka, Munksgaard, Owusu, Rusnák, Tiéhi, Zlatohlávek.
Náhradníci:
Kos, Wedl – Botic, Handl, Ndukwe, Pazourek, Plavotič, Raguz, Saljic, Sarkaria, Schablas.
Žluté karty:
27. Fischer
Žluté karty:
54. Lee

Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (SWE)

Komentář

