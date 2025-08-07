ONLINE: Baník - Austria 3:1, krátce po pauze zvyšuje náskok domácích Holzer

Baník na rozdíl od minulé sezony vstoupil do kvalifikace o Evropskou ligu, nestačil ale hned na prvního soupeře – Legii Varšava. Doma sice uhrál nadějnou remízu 2:2, ale venku po bojácném výkonu padl 1:2. Buchta navíc v závěru zahodil pokutový kop.
Oproti zápasu s Legií udělal kouč Pavel Hapal jednu změnu v sestavě, v útoku hraje místo mladého Látala Kohút.
Takhle vypadá základní jedenáctka Baníku: Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer – Kohút, Prekop, Šín.
Austria Vídeň si ve 2. předkole poměrně jednoznačně poradila s gruzínským týmem Spaeri (2:0 a 5:0). Jak si povede proti českému zástupci?
Odveta je na programu za týden ve Vídni. Vítěz dvojutkání narazí na lepšího z dvojice Lugano - Celje.
36. Kohút
45+1. Buchta
49. Holzer
4. Malone
Holec – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer – Kohút (62. Zlatohlávek), Šín – Prekop.
Sahin-Radlinger – Ranftl, Wiesinger, Dragovic, Guenouche – Barry, Fischer (C) (57. Handl), Lee – Malone, Fitz, Eggestein (57. Sarkaria).
Budinský – Almási, Frýdek, Kornezos, Kpozo, Látal, Lischka, Munksgaard, Owusu, Rusnák, Tiéhi, Zlatohlávek.
Kos, Wedl – Botic, Handl, Ndukwe, Pazourek, Plavotič, Raguz, Saljic, Sarkaria, Schablas.
27. Fischer
54. Lee
Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (SWE)Přejít na online reportáž