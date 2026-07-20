Jablonec by čekala Riga, nebo islandské Vestri. Musí ale zdolat chorvatský Varaždín

První zápas by byl na programu 6. srpna, odveta o týden později.
Jablonec původně poháry hrát neměl, jelikož v lize skončil pátý a prohrál finále poháru s Karvinou. Ta ale byla kvůli zapojení do korupční aféry vyřazena, nasazení českých klubů se posunulo a Jablonec zaplnil místo po Hradci v Konferenční lize.
Proti Varaždínu jsou Jablonečtí favoritem na postup. Pokud roli potvrdí, měli by velkou šanci na úspěch i ve 3. předkole.
Při losu nebyli nasazení, dostali ale papírově zřejmě nejhratelnější z pěti možných dvojic. Hrozili jim mimo jiné poražené týmy z duelů mezi Besiktasem Istanbul a Midtjyllandem či Twente Enschede s Ferencvárosem Budapešť.
Severočeši by ve 3. předkole pravděpodobně narazili na tým RFS, lotyšský celek je proti islandskému Vestri jasným favoritem. Klub z Rigy skončil v minulé sezoně domácí ligy na druhém místě a stejná pozice mu patří i v probíhajícím ročníku, který se hraje systémem jaro - podzim.
Tým RFS na české soupeře v pohárech nikdy nenarazil. Za předloňského lotyšského šampiona ještě donedávna hrával bek Petr Mareš, jenž aktuálně působí ve Zbrojovce Brno. Sparta Praha vloni v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy přešla přes jiný tamní klub FC Riga po vítězství 2:0 doma a porážce 0:1 venku.
Postup Vestri z 2. předkola by byl obrovským překvapením. Klub aktuálně působí až v druhé islandské lize a účast v soutěžích UEFA si zajistil díky překvapivému triumfu v domácím poháru. V úvodu kvalifikace vypadl z Evropské ligy s Karabachem po dvou porážkách 0:3.