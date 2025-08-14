Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Zatímco před týdnem ve Vítkovicích to byla sedmigólová divočina, v Rakousku se hrál mnohem klidnější zápas. Se šťastným koncem pro české mužstvo.
Hosty poslal do vedení v nastavení prvního poločasu z penalty Erik Prekop, v 67. minutě vyrovnal Philipp Wiesinger.
Baník se o postup do základní fáze Konerenční ligy utká se slovinským Celje, což je čtvrtfinalista posledního ročníku. „Výborný soupeř. Mají špnělského trenéra, několik reprezentantů a celkově skvělé hráče. Máme je zmapované a víme, že nás nečeká nic jednoduché,“ reagoval v rozhovoru pro Českou televizi trenér Pavel Hapal.
Ostrava může zažít hlavní fázi některého z evropských pohárů po dlouhých sedmnácti letech. V sezoně 2008/2009 Baník postoupil do Poháru UEFA, jenže ihned v prvním kole vypadl se Spartakem Moskva (1:1 a 0:1).
Postup do Konferenční ligy by mu zajistil minimálně šest podzimních duelů, tři doma a tři venku. První zápas klíčového play off se uskuteční 21. srpna ve Slovinsku, odveta je na stadionu ve Vítkovicích na programu o týden později.
Ve Vídni vsadil kouč Hapal vsadil na stejnou základní jedenáctku jako před týdnem, jeho protějšek Helm vyměnil pouze zraněnou defenzivní oporu Dragovice za Plavotiče. Úvod utkání byl na rozdíl od sestav zcela odlišný. Zatímco ve Vítkovicích otevřeli hosté skóre už ve čtvrté minutě, tentokrát se začalo opatrněji.
První příležitost měl v 17. minutě Eggestein, jeho křižnému pokusu po brejku chyběl asi metr. Na druhé straně Kohút po půlhodině protáhl brankáře Sahina-Radlingera ranou z dálky.
Nejdůležitější moment přišel až v závěru úvodního dějství. Buchta se po pravé straně protáhl kolem Guenouche, který ho zastavil nedovoleně až v pokutovém území. Buchta naposledy v neúspěšné odvetě 2. předkola Evropské ligy na hřišti Legie Varšava penaltu neproměnil, shodou okolností po faulu na Prekopa, jemuž míč tentokrát přenechal. Slovenský útočník poslal Sahina-Radlingera na druhou stranu a v pohárech se trefil ve třetím zápase po sobě.
Baník se po pasivním úvodu postupně zvedal a dobře vstoupil i do druhé půle. Náskok mohl navýšit Pojezný, jeho střela zpoza vápna proletěla těsně kolem tyče. Hosté pozorně bránili a nepouštěli soupeře do šancí, Austria přesto udeřila v 67. minutě po rohovém kopu. Plavotičovu hlavičku vykopl stoper Frydrych nad sebe a padající míč dostal do sítě ramenem Wiesinger.
Slezané ani na sedmý pokus neudrželi první čisté konto v sezoně, i tak nadále hájili postupový výsledek. Závěr duelu se jim dařil kouskovat i díky nedisciplinovanosti domácích hráčů, kteří často faulovali. Rakouský celek si vytvořil mírný tlak až v šestiminutovém nastavení, k žádné gólové příležitosti se ale nedostal.
Ostrava venku v pohárech nezvítězila potřetí za sebou a na začátku sezony zaznamenala jedinou výhru ze sedmi soutěžních utkání, i ta jí ale stačila k postupu. Austria v soutěžích UEFA vyhrála proti českým týmům jeden ze sedmi duelů.
67. Wiesinger
45+1. Prekop
Radlinger – Ranftl, Plavotic, Wiesinger, Guenouche (76. Scharlas) – Barry, Fischer (C), Lee – Eggestein (55. Sarkaria), Fitz, Malone (76. Botić)
Holec – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer (76. Kpozo) – Kohút (70. Munksgaard), Šín – Prekop
Wedl, Kos – Pazourek, Maybach, Botic, Sarkaria, Saljic, Raguž, Schablas, Radonjic, Ndukwe
Budínský – Tiéhi, Frýdek, Látal, Kpozo, Lischka, Zlatohlávek, Owusu, Munksgaard, Šehić, Rusnák, Almási
58. Guenouche, 84. Fischer, 90+6. Plavotic
52. Holzer, 83. Kpozo, 90+3. Látal, 90+6. Holec
Rozhodčí: Xhaja – Zalla, Ganci (vš. ALB)
Počet diváků: 10022Přejít na online reportáž