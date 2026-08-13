ONLINE: RFS Riga - Jablonec, hosté hájí dvoubrankový náskok. Stvrdí postup?

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  18:13
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Jablonecký kapitán Tekijaški v souboji s útočníkem RFS Ndjikim. | foto: ČTK

Jablonečtí fotbalisté hrají odvetu třetího předkola Konferenční ligy na půdě RFS Riga, v níž hájí náskok 2:0. Zápas v Lotyšsku má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonec před týdnem doma vyhrál góly Čanturišviliho a Polidara a má nakročeno k postupu – stačí mu neprohrát víc jak o gól.

V předchozí fázi vyřadil chorvatský Varaždín a celkem táhne sérii pěti soutěžních vítězství v řadě, naposledy o víkendu zdolal doma Slovácko (1:0).

RFS Riga, která je v domácí soutěži po 25 utkáních na prvním místě, se na odvetu naladila vysokým domácím vítězstvím 6:1 nad Grobinou.

Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole utká s poraženým z dvojice Jagiellonia Bialystok – Glasgow Rangers, kteří bojují o Evropskou ligu. První duel vyhrál polský tým doma 2:1.

Konferenční liga
3. předkolo 13. 8. 2026 18:30
RFS Riga RFS Riga : FK Jablonec FK Jablonec 0:0 (-:-)
Sestavy:
Matrevics – Filipović, Prenga, Lipušček, Zelenkovs – Saidy, Panić – Alfa Baldé, Ikaunieks, Odisharia – Ndjiki.
Sestavy:
Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlović – Čanturašvili, Nebyla, Sedláček, Zorvan, Sláma – Jawo, Polidar.
Náhradníci:
Muižzemnieks – Veips, Sliede, Korač, Sylla, Dusalijevs, Lemajič, Mankenda, Rakić.
Náhradníci:
Mihalek – Okeke, Růsek, Suchan, Souček, Ahl, Chramosta, Sobol, Vecheta, Novák.

Rozhodčí: Frid – Koltunoff, Barbiro (Izrael)

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