ONLINE: Sparta - Ararat 4:1, pojišťující gól dává z penalty Birmančevič

  21:34aktualizováno  21:40
Sparťanské fotbalisty už po šesti minutách šokoval gól v síti Vindahla, ale včas se proti neznámému protivníkovi z Arménie vzpamatovali a v úvodním utkání 3. předkola Konferenční vzpamatovali do půle skóre otočili na 2:1. Po hodině hry přidal třetí gól Kuchta, čtvrtý pak z penalty Birmančevič. Zbytek zápasu sledujte v online reportáži.
Jan Kuchta oslavuje gól

Jan Kuchta oslavuje gól

Hráči Araratu slaví trefu Juana Andrese Balanty před nespokojenými fanoušky...
Hráči Araratu slaví díky Juanu Balantovy rychlé vedení
Rozhodčí Mathew MacDermid zkoumá gól Matěje Ryneše.
Sparťané slaví trefu Patrika Vydry
Sparťané si v předchozím předkole poradili s kazachstánským Aktobe navzdory tomu, že první zápas prohráli 1:2. Doma totiž dokonali velký obrat a zvítězili vysoko 4:0.

Po rozpačitém úvodu sezonu se zdá, že se dostávají do formy. Vyhráli poslední tři utkání, a navíc v nich vstřelili deset branek.

Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Cobbaut – Kadeřábek, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Ararat-Armenia je celek z Jerevanu, který zvládl vyřadit rumunskou Universitateu Kluž. Po domácí bezbrankové remíze rozhodl venkovní odvetu (2:1) pozdním gólem tři minuty před koncem prodloužení. Jak si povede proti Spartě, která je jasným favoritem?

Odveta ja na programu za týden v Arménii, vítěz dvojzápasu se utká s lepším z dvojice FC Riga - Beitar Jeruzalém.

Konferenční liga
3. předkolo 7. 8. 2025 20:00
zápas probíhá
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Ararat-Armenia Jerevan Ararat-Armenia Jerevan 4:1 (2:1)
Góly:
25. Vydra
33. Kairinen
60. Kuchta
81. Birmančević
Góly:
7. Balanta
Sestavy:
Vindahl – Uchenna, Sörensen, Cobbaut (46. Zelený) – Kadeřábek, Vydra (61. Andersen), Kairinen (83. Eneme), Ryneš – Birmančević, Kuchta (61. Rrahmani), Haraslín
Sestavy:
Pinto – Hovhannisyan (87. Oliveira), Queiros, Júnior Júlio, Grigorjan – Muradjan (73. Tera), Malis, Balanta – Gbomadu (67. Hakobjan), Joao Marcos (67. Duarte), Šagojan (87. Elojan)
Náhradníci:
Kerl, Surovčík – Andersen, Eneme, Hollý, Milla, Rrahmani, Ševínský, Suchomel, Zelený
Náhradníci:
Nersesjan – Ambarcumjan, Ayongo, Duarte, Eloyan, H. Hakobjan, M. Hakobjan, Oliveira, Tera, Welton
Žluté karty:
51. Ryneš
Žluté karty:
37. Malis

Rozhodčí: MacDermid – Potter, Rae (vš. SCO)

