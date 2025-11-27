ONLINE: Olomouc - Celje 1:1, na gól domácího Ghaliho odpovídá Vidovič

Sigma s jednou výhrou, remízou i porážkou si může upevnit postupovou pozici. V tabulce je zatím na devatenáctém místě, její soupeř druhý.
Olomoucký kouč Tomáš Janotka posílá do zápasu následující sestavu: Koutný – Hadaš, Sylla, Huk, Slavíček – Breite, Langer, Beran – Ghali, Vašulín, Šíp.
Celje v této pohárové sezoně přešlo v úvodním předkole Evropské ligy přes Sabah Baku, ale pak jej Larnaka odsunula do Konferenční ligy. V ní si slovinský tým poradil s Luganem a do ligové fáze postoupil po výhrách 1:0 doma a 2:0 venku přes ostravský Baník.
V hlavní části soutěže Celje porazilo doma AEK Atény (3:1), v Irsku Shamrock Rovers (2:0) a znovu na svém stadionu Legii Varšava (2:1). Je jedním ze tří stoprocentních týmů a se skóre 7:2 se drží za Samsunsporem a před Mohučí.
Olomouc hraje evropské poháry po sedmi letech a poprvé se probojovala do hlavní fáze. V ní postupně prohrála na hřišti favorizované Fiorentiny 0:2, doma remizovala s Čenstochovou 1:1 a v Jerevanu zdolala FC Noah 2:1.
Díky tomu má po polovině soutěže čtyři body. Před rokem stačilo k postupu sedm bodů, právě tolik jich při skóre 13:13 tehdy získalo Celje, které pak zastavila až ve čtvrtfinále Fiorentina po výsledcích 1:2 a 2:2.
Z posledních 18 soutěžních zápasů utrpěl slovinský celek jedinou porážku, a to na konci října s Murou (1:2).
Sigma neprohrála už osm soutěžních zápasů v řadě a má za tu dobu na kontě po čtyřech výhrách a remízách. Naváže a posune se blíž možnému postupu?
8. Ghali
29. Vidović
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Huk, Slavíček – Breite (C), Langer, Beran – Ghali, Vašulín, Šíp.
Leban – Karničnik (C), Nieto, Bejger, Tutyškinas – Lisakovič (27. Vidović), Kvesić, Hrka – Šturm, Iosifov, Kovačević.
Hruška – Spáčil, Kostadinov, Dumitrescu, Mikulenka, Tijani, Navrátil, Malý, Jásir, Janošek, Michez, Dolžnikov.
Kolar, Zorko – Vuklišević, Vodeb, Jevšenak, Avdyli, Daniel, Castro, Kotnik, Vancaš, Poplatnik.
13. Lisakovič, 18. Hrka
Rozhodčí: Nuza – Zeqiri, Sekiraqa (KOS)Přejít na online reportáž