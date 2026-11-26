Jablonec po prohře ve Freiburgu a dvou remízách s Brightonem (0:0) a v Rize (1:1) dosáhl na tři body a přiblížil se postupu do vyřazovací fáze.
A zároveň zlomil neúspěšnou sérii pěti zápasů bez vítězství. Příště hraje v Trabzonu a na závěr hostí gruzínskou Ibérii.
Jablonec šel do utkání se sérií pěti soutěžních zápasů bez výhry, trenér Kozel si ale nepřichystal žádné větší překvapení v zahajovací jedenáctce. Jeho protějšek Croci-Torti naopak nechal na lavičce hned několik hráčů obvyklé základní sestavy.
Domácí v prvním poločase nepustili dosud nejlepší ofenzivu soutěže (11 branek) do žádné gólové šance, sami ale také nebyli nebezpeční, přestože se hrál oboustranně otevřený fotbal. V jediné zajímavější situaci se ocitl v 39. minutě Castro, jabloneckou bránu netrefil.
Úvodní dějství nenabídlo žádnou střelu směřující mezi tři tyče, po přestávce ale začalo nad jabloneckou Střelnicí sněžit a se sněhovými vločkami přišly i první šance. Ve 48. minutě vystřelil z otočky Ajeti, domácí brankář Mihelak byl pozorný. Na druhé straně se po rohovém kopu dostal dvakrát k zakončení Jawo, oba pokusy mu zablokovali obránci.
V 70. minutě už většina z 3981 diváků na Střelnici mohla poprvé v ligové fázi oslavit vstřelený gól. Po Sedláčkově centru ze standardní situace se po sérii odrazů dostal míč k Cedidlovi a ten ho zblízka dorazil do sítě.
Vzápětí mohl odpovědět Bichsel, jeho pokus Mihelak vyškrábl na roh. Slovinský brankář si poradil i s Ajetiho ranou na přední tyč.
Hra se otevřela a domácí mohli přidat pojistku. V 79. minutě utekl Růsek po pravé straně, přečíslení vyřešil přihrávkou před odkrytou bránu Jawovi, který však trestuhodně minul. V 85. minutě se přesto gambijský útočník dočkal. Sláma zpoza vápna napálil břevno, míč se odrazil od padajícího brankáře Von Ballmoose přímo k Jawovi a ten z metru neměl problém zakončit.
Hosté se snažili alespoň zkorigovat skóre, v závěru už se ale na nic nezmohli. V součtu s předkoly Jablonec neinkasoval ani v pátém domácím utkání Konferenční ligy, z toho čtyřikrát na Střelnici zvítězil. Severočeši neprohráli doma v pohárech podeváté v řadě.