Play off se losuje 16. ledna a zápasy se hrají 19. a 26. února. Olomouc může narazit na švýcarské Lausanne nebo anglický Crystal Palace, tedy týmy na deváté a 10. příčce společné tabulky.
Papírově hratelnější je určitě švýcarský soupeř, Sigma se však musí výrazně zlepší. Proti Lechu prohrála v pátém soutěžním zápase za sebou.
Nastoupila bez nemocného reprezentanta Berana, do základu se naopak vrátil Ghali, který v minulém domácím zápase této soutěže rozhodl dvěma góly o výhře nad slovinským Celje.
Do první vyložené šance se ovšem dostali hosté. V 5. minutě využil podklouznutí Hadaše na polovině hřiště Ismaheel, který utíkal sám na Koutného, ale branku minul.
Byla to na dlouhou dobu jediná střelecká příležitost na obou stranách. Těžiště hry se přesunulo do středu hrací plochy, odkud se zejména polský šampion pokoušel kolmicemi proniknout za obranu Sigmy, ta ale fungovala bezchybně.
Náznak domácí šance přišel ve 21. minutě, kdy Navrátilovi chyběly centimetry k tomu, aby mohl po centru hlavičkou lépe ohrozit polskou branku. Po půl hodině hry obléhali Hanáci pokutové území hostí, jejich krátkodobý enormní tlak ale skončil jen Vašulínovou střelou do boční sítě.
Sigma se nadechovala k dalšímu náporu, ale v vítr z plachet jí sebral Ishak, který střelou z hranice šestnáctky poslal míč za Koutného záda a svůj tým do vedení.
Závěr půle přinesl hodně vzruchu v domácím pokutovém území.
Nejprve chytil Koutný vyloženou šanci Ismaheelovi, vzápětí Sylla fauloval Rodrigueze. Sudí Kolarič nařídil penaltu, kterou Koutný Palmovi chytil, ovšem hlavní arbitr ji nechal opakovat kvůli předčasnému vběhnutí domácích fotbalistů do pokutového území. Opakovanou penaltu už Ishak bezpečně proměnil.
Krátce po přestávce posílil útok Sigmy Kliment, který byl den před utkáním dopsán na pohárovou soupisku. Než se ale uzdravený kanonýr mohl rozkoukat, vyrobil Sylla zbytečný faul v rohu pokutového území a vznikla z toho další penalta pro Lech. Exekuce se opět ujal Ishak, jenže Koutný jeho pokus zlikvidoval a udržel naděje Sigmy nad hladinou.
Domácí se snažili u o korekci stavu, jenže zkušený polský celek dění na hřišti kontroloval a nepustil Janotkovy svěřence do svého pokutového území a ani na nebezpečný dostřel.
V závěru zápasu vrhli domácí všechny síly do útoku, svoji roli mohl totiž hrát i jeden vstřelený gól. V 78. minutě se blýskl nůžkami Šíp, ale minul. Gólová radost přišla v 84. minutě, na rohový kop si vyskočil stoper Král a hlavou snížil na 1:2.
Poslední minuty se nesly v nervózním duchu, po závěrečném hvizdu padli hráči Sigmy zklamáním na trávník, ale k euforii je přivedla zpráva z Atén, kde se nakonec zrodil jejich postup do play off.
84. Král
35. Ishak
45+1. Ishak
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Král, Slavíček – Langer (53. Kliment), Breite (C), Kostadinov – Ghali (46. Šíp), Vašulín (85. Tijani), Navrátil (76. Dolžnikov).
Mrozek – Pereira (88. Gumny), Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Kozubal, Ouma – Ismaheel (72. Lisman), Rodríguez (72. Gholízádeh), Palma (62. Bengtsson) – Ishak (C) (88. Agnero).
Stoppen, Hruška – Sláma, Malý, Janošek, Siegl, Michez, Zahradníček.
Bąkowski, Pruchniewski – Moutinho, Fiabema, Barański, Dudek, Jakóbczyk.
45+1. Abdoulaye Sylla, 59. Breite
90. Ouma
Rozhodčí: Kolarić – Pajić, Starčević (CRO)