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Konferenční liga: Kde sledovat zápas Freiburg - Jablonec v televizi živě

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  10:19
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Jablonečtí fotbalisté slaví gól Jana Chramosty. | foto: ČTK

Fotbalisté Jablonce vstoupí ve čtvrtek 15. října do ligové fáze Konferenční ligy zápasem na hřišti Freiburgu, aktuálního lídra německé Bundesligy. Utkání začíná ve 21:00 a přímý přenos nabídne stanice Sport 2. Podívejte se na předpokládané sestavy, statistiky obou týmů a aktuální sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Freiburg – Jablonec živě

Čtvrteční duel 1. kola ligové fáze Konferenční ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání:

  • Termín a čas: Čtvrtek 15. října 2026 od 21:00 SELČ
  • Místo konání: Europa-Park Stadion, Freiburg, Německo
  • Soutěž: Konferenční liga UEFA – ligová fáze, 1. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Sport 2
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Kurzy a aktuální forma

Podle sázkových kurzů je jednoznačným favoritem utkání domácí Freiburg. Bookmakeři jeho vítězství ohodnotili nízkým kurzem, zatímco na výhru Jablonce lze sázet v kurzu přes 10:1.

Freiburg aktuálně vede Bundesligu a v probíhajícím soutěžním ročníku ještě neprohrál (7 výher, 1 remíza). Zvláště na domácím hřišti je nebezpečný – ve čtyřech domácích duelech sezony nastřílel 15 gólů a v rámci evropských pohárů drží šňůru 12 domácích výher v řadě, přičemž v posledních čtyřech z nich skóroval minimálně třikrát. Tým trenéra Juliana Schustera má obrovskou sílu v prvních poločasech - v pěti z posledních šesti zápasů v nich padly alespoň dvě branky a Freiburg se v posledních šesti duelech doma vždy ujal vedení.

SC Freiburg – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 10. 2026BundesligaFreiburg – Schalke2:1
3. 10. 2026Přípravný zápasFreiburg – Lucern4:2
19. 9. 2026BundesligaFrankfurt – Freiburg2:2
12. 9. 2026BundesligaFreiburg – Mönchengladbach5:0
5. 9. 2026BundesligaPaderborn – Freiburg0:1

Jablonec si účast v ligové fázi Konferenční ligy zajistil po šesti kvalifikačních zápasech, v nichž čtyřikrát zvítězil a dvakrát prohrál. Aktuálně drží sérii tří soutěžních utkání bez porážky (2 výhry, 1 remíza). Svěřenci trenéra Luboše Kozla navíc vyhráli poslední dva venkovní zápasy, shodně 1:0 v Brně a na hřišti Dukly v domácím poháru.

Proti silným evropským soupeřům se však Jablonci venku dlouhodobě příliš nedaří. Z posledních sedmi takových utkání vyhrál pouze jedno, jednou remizoval a pětkrát prohrál. V letošních venkovních zápasech evropských pohárů vstřelil čtyři branky, z toho tři už během úvodních 30 minut.

FK Jablonec – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 10. 2026Chance LigaZbrojovka Brno – Jablonec0:1
2. 10. 2026MOL CupDukla Praha – Jablonec0:1
20. 9. 2026Chance LigaJablonec – Zlín1:1
12. 9. 2026Chance LigaSparta Praha – Jablonec2:0
9. 9. 2026Chance LigaJablonec – Baník Ostrava3:0

Sestavy týmů

Předpokládané sestavy a absence
SC FreiburgFK Jablonec
Předpokládaná sestavaBackhaus – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Engelhardt – Beste, Suzuki, Scherhant – MatanovičHanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla, Sedláček – Čanturišvili, Hollý, Alioum – Růsek
Nebudou hrátOgbus, Yilmaz (oba zranění), Muslija (mimo soupisku)Jawo, Suchan (oba zranění), Milla (zranění a mimo soupisku), Ahl, Horák, Innocenti, Kukučka, Sobol, Vecheta (všichni mimo soupisku)
Nejistý startBeste
TrenérJulian SchusterLuboš Kozel

Statistické srovnání v domácích soutěžích

  • Statistiky z domácích soutěží ukazují hlavně rozdíl v produktivitě obou týmů. Freiburg střílí v průměru 2,8 gólu na zápas, zatímco Jablonec 1,2.
  • Německý celek je také výrazně efektivnější v zakončení, když proměňuje 42 % střel na branku oproti 24 % na straně českého týmu.
  • V dalších ukazatelích už jsou rozdíly menší. Jablonec má například mírně vyšší průměrné držení míče (56 % oproti 52 %), Freiburg zase dovoluje soupeřům méně střel a fauluje méně často.
Herní statistiky - liga 2026/2027
SC FreiburgFK Jablonec
Góly vstřelené (90 min)2,81,2
Góly obdržené (90 min)0,80,9
Střely10,29,6
Střely na branku6,65
Střely soupeřů4,87
Střely soupeřů na branku2,63,1
Rohy5,65,3
Rohy soupeřů3,44,4
Držení míče52 %56 %
Přímé kopy13,813,7
Fauly9,412,3
Žluté karty1,81,2
Červené karty00,1
Ofsajdy0,81,4
Proměňování střel na branku42 %24 %

Vzájemné zápasy

Freiburg a Jablonec se v evropských pohárech dosud neutkaly. Pro severočeský klub navíc půjde o první soutěžní zápas proti německému soupeři. Freiburg už má naopak s českými týmy zkušenosti. V pěti dosavadních pohárových utkáních zaznamenal jednu výhru, tři remízy a jednu porážku.

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