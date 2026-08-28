Los Konferenční ligy: Jablonec doma čeká Brighton či Lugano, pojede na Trabzonspor

Ligová fáze začne úvodními zápasy 15. října, závěrečné šesté kolo je na programu 17. prosince. Přesný rozpis zveřejní UEFA do konce týdne. Finále se uskuteční 2. června na stadionu Besiktase v Istanbulu.
Připravujeme další podrobnosti...
Jablonec je čtvrtým českým zástupcem, postup stvrdil výhrou na penalty nad skotskými Rangers.
Konferenční liga přijde při losovacím aktu na řadu až po té Evropské, v níž jsou mimo jiné Sparta s Plzní. Na rozdíl od nich se Jablonec dozví jen šest soupeřů.
Sám je v pátém koši ze šesti, přičemž všechny týmy dostanou po jednom soupeři z každého koše – tři zápasy odehrají doma, další tři venku.
Los Konferenční ligy
Soupeři Jablonce:
1. koš: Freiburg (venku)
2. koš: Brighton (doma)
3. koš: Lugano (doma)
4. koš: Trabzonspor (venku)
5. koš: Riga FC (venku)
6. koš: Iberia Tbilisi (doma)
Jablonec bude vědět, na koho a kde narazí, přesný rozpis zápasů ale UEFA zveřejní až o víkendu.
Z prvního koše může Jablonec dostat třeba Atalantu, s níž loni hrála Slavia v Lize mistrů, Ajax či poraženého finalistu Evropské ligy Freiburg.
Ze druhého koše hrozí například anglický Brighton, variantou je také přemožitel Hradce Panathinaikos či Crvena zvezda Bělehrad, která v Evropské lize vypadla s Plzní.
Ve třetím koši zaujme například španělské Getafe či nizozemské Twente, v tom čtvrtém zase skotští Hearts či turecký Trabzonspor, za nějž od této sezony hraje egyptský křídelník Mohamed Salah.
V pátém koši je kromě Jablonec třeba chorvatský Hajduk Split, dánský Nordsjaelland či Riga FC. Šestý koš pak disponuje třeba mistry svých zemí švýcarským Thunem či švédským Mjällby.
Konferenční liga startuje až 15. října a jelikož týmy v hlavní fázi čeká jen šest zápasů, ty poslední jsou na programu ještě v prosinci – na rozdíl od Champions League a Evropské ligy, které pokračují až do ledna.
Když hrál Jablonec Konferenční ligu naposledy, bylo to ještě ve starém formátu. Ve skupině s nizozemským Alkmaarem, dánskými Randers a rumunskou Kluží tehdy skončil na nepostupovém třetím místě.