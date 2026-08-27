ONLINE: Hradec - Panathinaikos 1:1, díky Daridově gólu v závěru se prodlužuje

Dávno mohlo být v Hradci veseleji, kdyby vyšel aspoň jeden z povedených útoků v úvodu zápasu.
Nejdřív hlavičkoval na zadní tyči úplně osamocený Horák, ale balon netrefil ideálně, a tak místo do odkryté sítě míč vracel do vápna, kde ho před nabíhajícím Mihálikem hostující obrana odvrátila.
Mnohem větší příležitost měl záhy Horák, který si našel Dancákův centr opět na zadní tyči a tentokrát nohou prověřil zasahujícího gólmana Peňu. Ten vynikl i při dorážce, odražený balon totiž napálil z první Darida, jenže přesně do míst, kam se bývalý brankář Barcelony akorát přesunul.
Domácí měli i štěstí, když na druhé straně pálil García, zkoušel obstřelit Zadražila na zadní tyč, což se téměř povedlo, jeho rána jen těsně proletěla kolem ní, ale bránu minula.
V závěru první půle ještě domácí zahrozili, když Ludvíček vybídl osamoceného van Burena, jenže ten než zpracoval balon na hrudi, tak ho stihli dostoupit hostující obránci.
Hradec bojuje v pohárech poprvé od sezony 1995/96 a usiluje o premiérovou účast ve skupině. Hlavní fázi si v minulosti vyzkoušel pouze v soutěžích hraných vyřazovacím způsobem.
Panathinaikos byl před týdnem v Aténách dlouho lepším týmem a po gólech Andrewse Tetteha vedl ještě v 89. minutě 2:0. Pak ale střídající Abdullahi Umar snížil a v šesté minutě nastavení z poslední akce zápasu přidal další branku.
I díky tomu má Hradec nakonec velkou šanci uspět. Využije domácí prostředí?
Hradec v osmi soutěžních utkáních nové sezony podlehl pouze dvakrát Besiktasi ve 3. předkole Evropské ligy, předtím ve 2. předkole vyřadil Tromsö. Panathinaikos se do závěrečného předkola Konferenční ligy dostal poté, co přešel přes maďarský Paks a CSKA 1948 Sofia.
Ani jeden z týmů o víkendu nehrál. Hradec si podruhé za sebou odložil ligový zápas a Panathinaikosu začne řecká liga až po utkání na východě Čech.
Za postup do hlavní fáze Konferenční ligy dostanou kluby od UEFA finanční bonus 3,17 milionu eur (76 milionů korun).
90+2. Darida
72. Dessers
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida, Dancák, Horák – van Buren, Umar – Mihálik (21. Vlkanova)
Peña – Katris, de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Taborda, Chirivella (29. Kontouris), Camara – García, Tetteh, Pellistri
Vízek, Vágner – Mielke, Neto, Valenta, Hodek, Slončík, Trubač, Chvátal, Vlkanova
Chaves, Kotsaris – Calabria, Jagušić, Dessers, Andino, Palmer-Brown, Kontouris, Kyriopoulos, Biniaris, Labvas, Rastoder
42. Čech
27. Katris, 38. García, 38. Taborda, 51. Tetteh
Rozhodčí: Stegemann – Günsch, Achmüller (všichni GER)Přejít na online reportáž