Jablonec - Varaždín 2:0, oba góly ze standardek, postup trefil Pavlovič

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  18:52aktualizováno  20:05
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Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín. | foto: ČTK

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.
Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.
Fotbalové utkání FK Jablonec a NK Varaždín.
Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.
15 fotografií
Jablonečtí fotbalisté jsou v další fázi kvalifikace evropských pohárů. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy porazili doma Varaždín 2:0, v součtu chorvatského protivníka přestříleli 4:3 a za týden je čeká souboj nejspíš s RFS Rigou, která v úvodním duelu porazila islandské Vestri 4:1.

Jablonci do třetího kola Konferenční ligy pomohly standardní situace. První gól odvety padl poté, co Sláma z přímého kopu trefil břevno, od něj míč spadl na pleš kapitána Punčece a od jeho hlavy se odrazil do brány.

Druhou a postupovou branku dal stoper Pavlovič, letní akvizice z Radnički Niš se dostala k propadlému centru z rohu a v pádu ho usměrnila k tyči.

Už v prvním duelu v Chorvatsku se Jablonečtí prosadili ze standardky.

Varaždín měl smůlu, že na zápase nebyla technologie VAR. Za stavu 2:0 Sláma ve skluzu fauloval protivníka ve vápně, ale albánský sudí Lata penaltu neodpískal.

V nastavení hosté skórovali, čímž by poslali souboj do prodloužení, ale těsně před střelcem Mamutem tečoval míč spoluhráč. Tím ho vystavil do ofsajdu, čehož si pomezní všiml.

Jablonec prožívá úspěšný start do sezony, o víkendu v lize zdolal ambiciózní Olomouc a pokračuje i v pohárech.

Konferenční liga
2. předkolo 30. 7. 2026 18:00
FK Jablonec FK Jablonec : NK Varaždin NK Varaždin 2:0 (1:0)

první zápas 2:3 - postupuje tým FK Jablonec

Góly:
30. Punčec (vla.)
54. Pavlović
Góly:
Sestavy:
Hanuš – Sláma (64. Růsek), Pavlovič, Tekijaški, Cedidla – Sedláček (87. Souček), Okeke – Polidar, Zorvan (77. Nebyla), Čanturišvili (87. Ahl) – Jawo (77. Vecheta).
Sestavy:
Silič – Maglica, Punčec, Lesjak (59. Marina), Škaričič (85. Mladenovski) – Duvnjak (59. Mamut), Canjuga – Vuk (46. Sikošek), Mamič, Tavares (85. Jurič) – Latkovič.
Náhradníci:
Mihelak – Růsek, D. Souček, Ahl, Chramosta, Sobol, Nebyla, Vecheta, Malenšek, F. Novák.
Náhradníci:
Zelenika – Jurić, Mladenovski, Tepšić, Mamut, Sikošek, Posavec, Marina, Posinković.
Žluté karty:
77. Růsek, 81. Kozel (trenér)
Žluté karty:
56. Duvnjak, 90. Canjuga

Rozhodčí: Lata – Burgu, Doda (všichni Albánie)

Počet diváků: 4423

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