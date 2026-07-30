Jablonec - Varaždín 2:0, oba góly ze standardek, postup trefil Pavlovič

Jablonci do třetího kola Konferenční ligy pomohly standardní situace. První gól odvety padl poté, co Sláma z přímého kopu trefil břevno, od něj míč spadl na pleš kapitána Punčece a od jeho hlavy se odrazil do brány.
Druhou a postupovou branku dal stoper Pavlovič, letní akvizice z Radnički Niš se dostala k propadlému centru z rohu a v pádu ho usměrnila k tyči.
Už v prvním duelu v Chorvatsku se Jablonečtí prosadili ze standardky.
Varaždín měl smůlu, že na zápase nebyla technologie VAR. Za stavu 2:0 Sláma ve skluzu fauloval protivníka ve vápně, ale albánský sudí Lata penaltu neodpískal.
V nastavení hosté skórovali, čímž by poslali souboj do prodloužení, ale těsně před střelcem Mamutem tečoval míč spoluhráč. Tím ho vystavil do ofsajdu, čehož si pomezní všiml.
Jablonec prožívá úspěšný start do sezony, o víkendu v lize zdolal ambiciózní Olomouc a pokračuje i v pohárech.
30. Punčec (vla.)
54. Pavlović
Hanuš – Sláma (64. Růsek), Pavlovič, Tekijaški, Cedidla – Sedláček (87. Souček), Okeke – Polidar, Zorvan (77. Nebyla), Čanturišvili (87. Ahl) – Jawo (77. Vecheta).
Silič – Maglica, Punčec, Lesjak (59. Marina), Škaričič (85. Mladenovski) – Duvnjak (59. Mamut), Canjuga – Vuk (46. Sikošek), Mamič, Tavares (85. Jurič) – Latkovič.
Mihelak – Růsek, D. Souček, Ahl, Chramosta, Sobol, Nebyla, Vecheta, Malenšek, F. Novák.
Zelenika – Jurić, Mladenovski, Tepšić, Mamut, Sikošek, Posavec, Marina, Posinković.
77. Růsek, 81. Kozel (trenér)
56. Duvnjak, 90. Canjuga
Rozhodčí: Lata – Burgu, Doda (všichni Albánie)
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