Konferenční liga: Kde sledovat zápas Legia Varšava - Sparta v televizi živě?

  8:43
Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě?

Sparťanský útočník Albion Rrahmani u míče v utkání s Čenstochovou. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kde sledovat zápas Legia Varšava – Sparta?

Utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy Legia VaršavaSparta vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Polském armádním stadionu začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Legia Varšava – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Sparta v sobotním utkání domácí ligy vyhrála 2:1 v Mladé Boleslavi.
  • Legia Varšava v sobotu v polské lize zachránila doma remízu 2:2 s poslední Lechií Gdaňsk až ve čtvrté minutě nastavení.

Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?

Legia Varšava – Sparta:

Výkop: čtvrtek 27. listopadu, 21:00.
Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis - Evangelu (video, všichni Řecko).

Předpokládané sestavy:
Legia: Tobiasz - Wszolek, Piatkowski, Kapuadi, Kun - Kapustka, Szymaňski, Goncalves - Chodyna, Rajovic, Krasniqi.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Zelený - Preciado, Kairinen, Vydra, Ryneš - Birmančevič, Haraslín - Kuchta.
Absence: Elitim, Nsame, Reca, K. Urbaňski (všichni zranění) - Martinec, Mensah (oba nejsou na soupisce), Cobbaut, Kofod (oba zranění), Sörensen (nejistý start)

VIZITKA SOUPEŘE

Legia Varšava

  • Rok založení: 1916
  • Klubové barvy: zelená, bílá a červená
  • Web: legia.com
  • Stadion: Stadion Wojska Polskiego (Polský armádní stadion), kapacita cca 31 103 diváků.
  • Trenér: Iñaki Astiz

Jiří Boula z Baníku a Jurgen Elitim z Legie Varšava v boji o balon.

Úspěchy:

  • Mistr Polska (Ekstraklasa): 16×
  • Puchar Polski (Polský pohár): 21× vítěz
  • Superpuchar Polski (Superpuchar): 6× vítěz
  • Mezinárodní úspěchy:
      • 1× semifinále PMEZ (1969/70)
      • 1× semifinále PVP (1990/91)
    • Zápasy proti českým týmům
      2021/22, 4. předkolo Evropské ligy:
      Slavia - Legia 2:2 a Legia – Slavia 2:1
    • 2025/26, 2. předkolo Evropské ligy:
      Baník Ostrava – Legia 2:2 a Legia – Baník Ostrava 2:1

Zajímavosti před duelem Legia Varšava – Sparta:

  • Sparta a Legia Varšava se v evropských pohárech ještě nepotkaly.
  • Sparta zvítězila v Konferenční lize v jediném z minulých 4 duelů
  • Sparta vyhrála venku jediný z posledních 8 pohárových zápasů, v této sezoně Konferenční ligy tam prohrála 3 ze 4 duelů (vždy o gól)
  • Sparta v pohárech neprohrála s polským soupeřem v 6 ze 7 utkání a inkasovala jen 2 branky
  • Sparta zvítězila na hřišti polských týmů ve 2 z dosavadních 3 pohárových zápasů
  • Sparta venku vyhrála jen 3 z minulých 8 soutěžních zápasů; minule tam zvítězila po 3 utkáních
  • Legia ve 4 pohárových utkáních s českými celky neprohrála (pokaždé při tom dala 2 branky); v červenci ve 2. předkole Evropské ligy vyřadila Ostravu po remíze 2:2 venku a vítězství 2:1 doma
  • Legia v obou domácích pohárových duelech s českým týmem zvítězila 2:1
  • Legia vyhrála v pohárech 2 z posledních 5 zápasů
  • Legia minule doma prohrála v pohárech po 4 utkáních
  • Legia doma čeká na výhru 5 soutěžních utkání v řadě
  • v Legii působí křídelník Krasniqi, který tam v srpnu odešel na roční hostování s opcí právě ze Sparty; za Pražany hraje jeho spoluhráč z kosovské reprezentace Rrahmani
  • kapitán a křídelník Sparty Haraslín působil v jiném polskému klubu Lechii Gdaňsk
  • české týmy podlehly polskému soupeři v jediném z posledních 6 pohárových duelů
  • česká mužstva prohrála v pohárech na hřišti polských celků 3x za sebou

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o velmi vyrovnaný souboj.

Legia Varšava – Sparta Výhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,633,492,64

