ONLINE: Legia - Sparta, hosté s Preciadem i Kadeřábkem. Nechybí ani Haraslín

  20:08
Sparťanští fotbalisté zatím venku v Konferenční lize zvítězili jen jednou ze čtyř pokusů. Napravit se to pokouší ve čtvrtém kole základní části ve studené Varšavě proti místní Legii. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Sparťané se procházejí po trávníku na stadionu Legie, kde před zápasem Konferenční ligy nemohli trénovat. | foto: www.sparta.cz

Obě mužstva usilují o vylepšení pozice v tabulce. Sparta je se čtyřmi body šestnáctá, její soupeř se třemi body pětadvacátý. Loni na postup mezi čtyřiadvaceti nejlepšími stačilo sedm bodů.

V první polovině základní části Sparta porazila 4:1 Shamrock Rovers, padla 0:1 v Rijece a remizovala 0:0 s Čenstochovou. Teď ji čeká další polský protivník.

Sparťanský trenér Brian Priske do utkání posílá následující sestavu: Vindahl – Kadeřábek, Ševínský, Zelený – Preciado, Kairinen, Vydra, Ryneš – Birmančevič, Rrahmani, Haraslín.

Jeho svěřenci o víkendu přerušili třízápasovou sérii bez výhry, když porazili 2:1 Mladou Boleslav. Předtím v lize nestačili na Teplice (2:2) ani na Karvinou (1:2), v tabulce však zůstávají druzí za Slavií o dva body.

To polská Legia je doma ve větších potížích, v lize vyhrála naposledy na konci září a patří jí dvanácté místo s dvanáctibodovou ztrátou na čelo.

I proto se v Polsku spekuluje o tom, že mužstvo převezme známý trenér Marek Papszun, na nějž Sparta narazila před třemi týdny s Rakówem. Jeho angažmá se však dosud vyjednat nestihlo.

Konferenční liga
4. kolo 27. 11. 2025 21:00
Legia Varšava Legia Varšava : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Tobiasz – Stojanović, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka (C), Augustyniak, W. Urbański – Wszołek, Colak, Ermal Krasniqi.
Sestavy:
Vindahl – Kadeřábek, Ševínský, Zelený – Preciado, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančević, Rrahmani, Haraslín (C).
Náhradníci:
Kobylak – Burch, Bičachčjan, Chodyna, Goncalves, Jędrzejczyk, Rajović, Reca, Szymański, Żewłakow, K. Urbański, Weisshaupt.
Náhradníci:
Surovčík – Eneme, Kuol, Kuchta, Milla, Mercado, Mannsverk, Panák, Sadílek, Suchomel, Sørensen.

Rozhodčí: Sidiropoulos – Kostaras, Dimitriadis (vš. Řecko)

