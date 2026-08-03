Jablonec narazí na slavné Skoty, či Poláky, Hradec by v opravách čekal Panathinaikos

Oba české celky byly při losu Konferenční ligy mezi nenasazenými, takže se dalo čekat, že dostanou silné protivníky.
Jablonec je v evropském poháru číslo tři od začátku, v druhém předkole minulý týden otočil duel proti Varaždínu a po vítězství 2:0 v domácí odvetě postoupil s celkovým skóre 4:3.
Ve čtvrtek vstoupí do třetího předkola proti RFS Riga a když proti elitnímu lotyšskému klubu uspěje, půjde proti poraženému z duelu Evropské ligy Jagiellonia – Rangers.
Klub z Bialystoku v uplynulém ročníku polské ligy obsadil třetí příčku za Poznaní a Zabrze. O víkendu vstoupil do nové sezony venkovní výhrou 2:1 proti Motoru Lublin.
Los závěrečného předkola Konferenční ligy
20. srpna, odvety 27. srpna
poražený Jagilellonia/Rangers - vítěz Jablonec/RFS Riga
vítěz Panathinaikos Atény/CSKA 1948 - poražený Hradec Králové/Besiktas
Na jaře hrál vyřazovací fázi Konferenční ligy, ale nestačil na Fiorentinu.
Rangers jsou až třetím týmem skotské ligy, mezi ně a mistrovský Celtic se protlačil Heart of Midlothian. Loni hráli fotbalisté Rangers Evropskou ligu, ale se čtyřmi body obsadili v základní fázi až 32. příčku. Nyní jsou opět v její kvalifikaci.
I Hradec Králové je zatím v Evropské lize. Pokud postoupí přes Besiktas, bude hrát play off proti poraženému z kvalifikace o Ligu mistrů Dinamo Záhřeb – Žalgiris Kaunas, který je outsiderem.
Paradoxní je, že v prestižnější Evropské lize by v závěrečném předkola vyzval papírově snazšího protivníka než o soutěž níž.
Pokud s tureckým klubem vypadne, čeká ho vítěz ze souboje třetího předkola Konferenční ligy Pananthinaikos – CSKA 1948.
Favoritem je slavný řecký klub, jenž však v posledních letech na domácí scéně zaostává za Olympiacosem, AEK Atény či PAOK Soluň.
Před čtyřmi lety proti Panathinaikosu uspěla Slavia v 3. předkola Konferenční ligy (2:0 a 1:1). Letos v únoru v prvním kole vyřazovací fáze naopak nestačila Plzeň, po remízách 2:2 a 1:1 nezvládla penaltový rozstřel. Oba týmy se střetly i v podzimní základní části a byla z toho remíza (0:0).
V případě vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy klub svou evropskou pouť skončí.