Těžší osmifinále. Sparta v Konferenční lize narazí na Alkmaar, Sigma jde proti Mohuči

Byl to poslední los aktuální pohárové sezony.
Složení pavouka je jasné až do semifinále, z nějž vzejdou dva účastníci finálového zápasu v německém Lipsku.
Týmy se postupně rozřadily na dvě strany pavouka, Česko má svého zástupce na každé straně.
Sigma se utká s Mohučí, Spartu čeká Alkmaar. Jde o těžší možnosti z obou dvojic, Olomouc mohla hrát s kyperskou Larnakou, Pražané zase se slovinským Celje.
Dopředu je jasné, že v případě postupu čeká Spartu polský Lech Poznaň, nebo ukrajinský Šachtar Doněck. Olomouc by v teoretickém čtvrtfinále narazila na chorvatskou Rijeku, nebo francouzský Štrasburk.
Spartu čeká aktuálně pátý celek nizozemské nejvyšší soutěže. Lákadlem bude souboj s českým záložníkem Matějem Šínem, ten však nastupuje v posledních týdnech jen sporadicky. Dal gól na začátku února, ale od té doby odehrál jen devadesát minut během čtyř zápasů.
Je mimochodem teprve druhým Čechem v klubové historii, před ním tam působil jen krátce Ondřej Mihálik.
Alkmaar postoupil do osmifinále přes arménský Noah, kterému venku podlehl 0:1, doma však dvojzápas otočil přesvědčivým výsledkem 4:0. V uplynulé sezoně hrál Alkmaar Evropskou ligu, kde nejprve v prvním vyřazovací kole vyrazil Galatasaray, ale následně v osmifinále vypadl s pozdějším vítězem Tottenhamem.
„Určitě nás nečeká nic jednoduchého, Alkmaar má silné a mladé mužstvo. Pokud ale chceme jít v Evropě co nejdál, musíme zvládnout každou překážku. Dobře se na ně připravíme a věřím, že v tomto dvojzápase uspějeme. Výhodou může být, že odvetu hrajeme doma na Letné,“ uvedl sparťanský kapitán Lukáš Haraslín.
Největší hvězdou nizozemského celku je irský kanonýr Troy Parrott, který stojí za postupem svého národního týmu do baráže o mistrovství světa. Právě tam se utká s Českem. Ještě dříve ale potká Spartu.
Nejdříve doma, na takřka dvacetitisícovém AFAS Stadion. Odveta se odehraje v Praze. Sparta postoupila do osmifinále přímo ze základní části ze čtvrtého místa.
To Olomouc prošla až na poslední chvíli ze 24. místa. A v předkole play off zaskočila švýcarské Lausanne. Teď ji čeká těžší soupeř. Z bundesligy.
Mohuč je ale aktuálně až jejím 13. týmem, má navíc pouze dvoubodový náskok na barážovou šestnáctou příčku. V základní fázi Konferenční ligy nicméně skončila se 13 body sedmá a se třemi obdrženými góly měla jednu z nejlepších obran v soutěži.
V šesti zápasech nicméně současně nastřílela jen sedm branek. Pro Mohuč to byla mimochodem druhá skupinová účast v některém z evropských pohárů v tomto století, předtím si zahrála skupinu Evropské ligy v sezoně 2016/17, kde skončila třetí a nepostoupila.
Olomouc bude hrát venkovní odvetu na více než třiatřicetitisícovém stadionu Mewa Arena. Co se týče české stopy, posledním českým hráčem, který za Mohuč hrál, byl Zdeněk Pospěch, jenž mezi lety 2011 až 2014 stihl rovnou stovku zápasů.
Z českých týmů hrál Alkmaar naposledy v základní skupině Konferenční ligy na podzim 2021 proti Jablonci, doma vyhrál 1:0 a na severu Čech remizoval 1:1. O rok dřív hrál ve druhém předkole Ligy mistrů proti Plzni, kterou v tehdy pouze v jednom hraném utkání vyřadil 3:1 po prodloužení.
Mohuč dosud v pohárech s žádným českým týmem nehrála.
Los osmifinále Konferenční ligy
Zapsán podle dvou polovin pavouka
Fiorentina (Itálie) - Raków Čenstochová (Polsko)
Crystal Palace (Anglie) - Larnaka (Kypr)
/
Lech Poznaň (Polsko) - Šachtar Doněck (Ukrajina)
Alkmaar (Nizozemsko) - SPARTA PRAHA
------------------------------------------------------------
Celje (Slovinsko) - AEK Atény (Řecko)
Samsunspor (Turecko) - Rayo Vallecano (Španělsko)
/
SIGMA OLOMOUC - Mohuč (Německo)
Rijeka (Chorvatsko) - Štrasburk (Francie)
Pozn.: Vítězové dvojic zapsaných přímo pod sebou se střetnou ve čtvrtfinále, postupující z nich se v semifinále střetnou s týmy oddělenými lomítky. Týmy oddělené přerušovaně se potkají nejdříve ve finále.