Los Konferenční ligy ONLINE: Sparta a Sigma čekají na soupeře. S kým se utkají?

Důležité je, že české týmy na sebe narazit v žádném případě nemohou.
Všech šestatřicet celků se už před losem rozdělilo do šesti košů podle klubových koeficientů. Sparta je ve druhém, Sigma v pátém.
Z každého koše jim počítačový software náhodně přisoudí jednoho protivníka, s nímž se utkají buď doma, nebo venku. Dohromady odehrají tři utkání na svém stadionu a tři v cizině.
Rovněž platí, že každý celek může dostat maximálně dva soupeře z jedné země.
A na co se čeští zástupci mohou těšit?
Na těžší i lehčí varianty, outsidery, známé tváře i kluby z těch nejlepších evropských lig. Strašákem může být například italská Fiorentina, expert na Konferenční ligu; ve finále byla už dvakrát a loni vypadla mezi nejlepšími čtyřmi.
Atraktivní jsou také španělské Rayo Vallecano, německá Mohuč či Crystal Palace z Premier League. Společně však mohou dát dohromady skutečně smrtící variantu.
Může se totiž kvůli rozdělení do košů klidně stát, že někdo vyfasuje šestici Fiorentina, Crystal Palace, Mohuč, AEK Atény, Čenstochová a Lausanne. Proti tomu dejte kupříkladu los Legia, Shamrock, Rijeka, Drita, Škendija a Shelbourne.
Rozdíly jsou značné.
Spartu by mohlo potkat například federální derby se Slovanem Bratislava. Pravděpodobný je i přímý souboj českých týmů s Polskem v žebříčku národních koeficientů, severní soused má v soutěži hned čtyři zástupce. V nabídce je také výlet do Jerevanu nebo ostrovní cesty na Island, Kypr či Maltu.
Kam se české týmy podívají?
|Koš
|Týmy
|1. koš
|Fiorentina, Alkmaar, Šachtar Doněck, Slovan Bratislava, Rapid Vídeň, Legia Varšava
|2. koš
|Sparta, Dynamo Kyjev, Crystal Palace, Lech Poznaň, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
|3. koš
|Omonia Nikósie, Mohuč, Štrasburk, Jagiellonia Bělostok, Celje, Rijeka
|4. koš
|Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, AEK Atény, Aberdeen, Drita
|5. koš
|Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Raków Čenstochová, AEK Larnaka, Škendija Tetovo
|6. koš
|Häcken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah Jerevan, Shelbourne