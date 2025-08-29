Los Konferenční ligy ONLINE: Sparta a Sigma čekají na soupeře. S kým se utkají?

Je libo anglický Crystal Palace či italskou Fiorentinu? Nebo snad obojí najednou? V osudí Konferenční ligy číhají kromě outsiderů také slavná jména. A šestici soupeřů pro základní fázi se dozví pražská Sparta a olomoucká Sigma. Hromadný ceremoniál startuje ve 13 hodin.

Důležité je, že české týmy na sebe narazit v žádném případě nemohou.

Všech šestatřicet celků se už před losem rozdělilo do šesti košů podle klubových koeficientů. Sparta je ve druhém, Sigma v pátém.

Z každého koše jim počítačový software náhodně přisoudí jednoho protivníka, s nímž se utkají buď doma, nebo venku. Dohromady odehrají tři utkání na svém stadionu a tři v cizině.

Rovněž platí, že každý celek může dostat maximálně dva soupeře z jedné země.

A na co se čeští zástupci mohou těšit?

Na těžší i lehčí varianty, outsidery, známé tváře i kluby z těch nejlepších evropských lig. Strašákem může být například italská Fiorentina, expert na Konferenční ligu; ve finále byla už dvakrát a loni vypadla mezi nejlepšími čtyřmi.

Atraktivní jsou také španělské Rayo Vallecano, německá Mohuč či Crystal Palace z Premier League. Společně však mohou dát dohromady skutečně smrtící variantu.

Může se totiž kvůli rozdělení do košů klidně stát, že někdo vyfasuje šestici Fiorentina, Crystal Palace, Mohuč, AEK Atény, Čenstochová a Lausanne. Proti tomu dejte kupříkladu los Legia, Shamrock, Rijeka, Drita, Škendija a Shelbourne.

Rozdíly jsou značné.

Spartu by mohlo potkat například federální derby se Slovanem Bratislava. Pravděpodobný je i přímý souboj českých týmů s Polskem v žebříčku národních koeficientů, severní soused má v soutěži hned čtyři zástupce. V nabídce je také výlet do Jerevanu nebo ostrovní cesty na Island, Kypr či Maltu.

Kam se české týmy podívají?

Rozdělení do košů
KošTýmy
1. košFiorentina, Alkmaar, Šachtar Doněck, Slovan Bratislava, Rapid Vídeň, Legia Varšava
2. košSparta, Dynamo Kyjev, Crystal Palace, Lech Poznaň, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
3. košOmonia Nikósie, Mohuč, Štrasburk, Jagiellonia Bělostok, Celje, Rijeka
4. košZrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS Kuopio, AEK Atény, Aberdeen, Drita
5. košBreidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Raków Čenstochová, AEK Larnaka, Škendija Tetovo
6. košHäcken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah Jerevan, Shelbourne
