ONLINE: Alkmaar - Sparta, poprvé na jaře hraje Panák, v sestavě i Kuol, Irving, Sonne

Alkmaar - Sparta, poprvé na jaře hraje Panák, v sestavě i Kuol, Irving, Sonne

Poprvé od prosince vstupují sparťanští fotbalisté do utkání v evropských pohárech. V úvodním duelu osmifinále Konferenční ligy hrají v nizozemském Alkmaaru a usilují o výhodný výsledek do domácí odvety. Zápas sledujte v podrobné online reportáži od 18:45.

Trénink fotbalistů Sparty před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem. | foto: Štěpán Ťalský, iDNES.cz

Sparťanský kouč Brian Priske poslal do zápasu sestavu: Surovčík - Ševínský, Panák, Zelený - Sonne, Irving, Kairinen, Ryneš - Kuol, Vojta, Haraslín.

Překvapením je nasazení stopera Panáka, který nehrál od listopadu, a nahrazuje zraněného Vydru. Proti nedělnímu derby hraje Sonne místo Kadeřábka, v útoku je Kuol místo Mercada a Irving místo Mannsverka.

V domácí sestavě chybí český útočník Matěj Šín, který je připraven na lavici.

Sparta má za sebou krušný týden.

Nejdřív vypadla z domácího poháru na penalty s Mladou Boleslaví, o víkendu pak dostala tvrdou ránu v derby se Slavií a po výsledku 1:3 má pravděpodobně po nadějích i v české lize.

Jak daleko dojde v Evropě?

Alkmaar je sice podle bookmakerů v domácím zápase favoritem, nicméně Sparta si po čtvrtém místě v základní fázi na postup do čtvrtfinále věří.

Soupeř z města nedaleko Amsterdamu je v nizozemské lize šestý, naposledy padl v Eindhovenu 1:2, předtím však postoupil do finále domácího poháru přes Telstar. V základní fázi Konferenční ligy skončil na čtrnáctém místě.

Největší útočnou hrozbou bude irský reprezentační útočník Troy Parrott, jenž ale v pohárech neskóroval už od předkol.

Sparta přijela do Nizozemska bez útočníka Albiona Rrahmaniho a zraněného Patrika Vydry. Naopak s sebou vzala gólmana Petera Vindahla, jenž však k dispozici není. Dlouhodobě mimo jsou Sörensen, Eneme a Kofod Andersen.

Konferenční liga
12. 3. 2026 18:45
AZ Alkmaar AZ Alkmaar : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 0:0 (-:-)
