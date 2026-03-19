ONLINE: Mohuč - Sigma, hosté hrají o postup. Povede se jim zápas v Německu?

  17:40aktualizováno  17:40
Olomoučtí fotbalisté bojují o účast ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Do odvety v Mohuči si přivezli remízu 0:0, dokážou bundesligového favorita zaskočit? Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:45.

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a hostující Kacper Potulski. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Sigma doma uhrála slibný výsledek a díky šancím v závěru mohla do odvety v německé Mohuči přivézt i náskok.

Domácí bundesligový tým, který je v tabulce domácí nejvyšší soutěže třináctý, je však jasným favoritem na postup.

ONLINE: Mohuč – Sigma Olomouc

Utkání osmifinále Konferenční ligy sledujeme minutu po minutě

Sigma je překvapením soutěže. Do osmifinále prošla poté, co se na poslední chvíli kvalifikovala z posledního postupového místa základní části. V předkole play off narazila na švýcarské Lausanne, které skončilo deváté, a po výsledcích 1:1 a 2:1 postoupila.

Do osmifinálové odvety jde v následující sestavě: Koutný – Hadaš, Spáčil, Malý, Sláma – Šturm, Beran, Baráth, Ghali – Růsek, Kliment.

Mohuč skončila v základní fázi sedmá a prošla rovnou mezi nejlepších šestnáct týmů. Vítěz dvojzápasu se utká s úspěšnějším z dvojice chorvatská Rijeka a francouzský Štrasburk.

Konferenční liga
19. 3. 2026 18:45
Mohuč Mohuč : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 0:0 (-:-)
Sestavy:
Batz – da Costa, Posch, Kohr – Widmer (C), Nebel, Sano, I Čä-song, Mwene – Tietz, Weiper.
Sestavy:
Koutný – Hadaš, Spáčil, Malý, Sláma – Šturm, Beran, Baráth, Ghali – Růsek, Kliment (C).
Náhradníci:
Rieß, Babatz – Leitsch, Sieb, Bøving, Maloney, Veratschnig, Kawasaki, Moreno Fell, Gleiber, Potulski.
Náhradníci:
Stoppen, Hruška – Abdoulaye Sylla, Siegl, Šíp, Slavíček, Drábek, Mikulenka, Jalovičor, Jásir, Janošek, Dolžnikov.

Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs (LVA)

