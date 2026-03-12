ONLINE: Sigma - Mohuč 0:0, hosté už se radovali, ale gól jim bere ofsajd

Autor:
  20:55
Díky postupu na poslední chvíli a obětavému výkonu proti švýcarskému Lausanne rozehrávají fotbalisté olomoucké Sigmy osmifinále Konferenční ligy. Na Andrově stadionu hostí v úvodním duelu německou Mohuč. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.
Fotogalerie3

Olomoucký záložník Danijel Šturm se snaží přetlačit Williama Bovinga z Mohuče. | foto: Reuters

Sigma je překvapením celé soutěže.

Nejdřív díky souhře výsledků na poslední chvíli prolezla ze základní fáze, kde skončila na 24. místě a vyfasovala nejvýše postaveného soupeře – švýcarské Lausanne.

Poté, co doma remizovala 1:1, se její šance snížily, jenže v odvetě zvítězila 2:1 a slavila další senzační postup.

Do osmifinále s bundesligovou Mohučí, velkým favoritem na postup do čtvrtfinále, posílá trenér Tomáš Janotka následující sestavu: Koutný – Spáčil, Malý, Sláma – Hadaš, Baráth, Beran, Ghali – Růsek, Kliment, Šturm.

Olomouc má za sebou čtyři soutěžní vítězství v řadě, naposledy si poradila 2:1 s Jabloncem a v lize už je pátá.

Mohuč v základní fázi Konferenční ligy skončila na sedmém místě, v domácí soutěži se jí ale nedaří, je jedinou příčku nad barážovým umístěním a to jen díky lepšímu skóre.

Konferenční liga
12. 3. 2026 21:00
zápas probíhá
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : Mohuč Mohuč 0:0 (-:-)
Sestavy:
Koutný – Spáčil, Malý, Sláma – Hadaš, Baráth, Beran, Ghali – Růsek, Šturm – Kliment (C).
Sestavy:
Batz – Kohr (C), Posch, Potulski – da Costa, Nebel, Sano, Bøving, Mwene – Tietz, Silas.
Náhradníci:
Stoppen, Hruška – Siegl, Šíp, Slavíček, Drábek, Mikulenka, Jalovičor, Jásir, Janošek, Dolžnikov.
Náhradníci:
Rieß, Babatz – Leitsch, I Čä-song, Sieb, Maloney, Veratschnig, Kawasaki, Widmer, Moreno Fell, Gleiber, Weiper.

Rozhodčí: Al-Emara – Valjakka, Lamppu (FIN)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.