Panathinaikos - Hradec 2:2, zvrat v závěru, hrdinou hostů dvougólový Umar

Když v šesté minutě nastavení po přímém kopu z poslední akce zápasu dostal Umar odražený míč o tyč za brankovou čáru, jen roztáhl ruce a nevěřil, co se právě stalo.
Hradec během sedmi minut srovnal dvougólové manko a smazal velkou výhodu, kterou si soupeř zajistil krátce po pauze. Do domácí odvety, která se hraje příští čtvrtek v Malšovické areně, si tak hosté vezou perfektní výsledek, který mohou přetavit v postup do základní fáze Konferenční ligy.
Přitom to pro ně na šťastný konec dlouho nevypadalo.
Krátce po povedené první půli se domácí zvedli a slavili.
Byla to lehká teč stopera Čiháka, která Tettehovu střelu vychýlila natolik, že na ni brankář Zadražil už dosáhnout nemohl.
Domácí prolomili do té doby pevnou hradeckou obranu, která odolávala jednomu nájezdu za druhým. Útočníci Tetteh s Garcíou často jen narazili na vysoké české obránce nebo mířili mimo tři tyče.
Čehož v první půli málem hosté využili, když po jednom z protiútoků práskl do balonu z dálky útočník van Buren a přízemní ranou trefil tyč, od níž se míč svezl do zámezí.
Do trefy Tetteha to byla největší šance zápasu. Jenže v úvodu druhé půle hosté soupeři dovolili, aby se nadechl. Nejdříve Tetteh pálil z dálky tak, že jeho střelu ještě Zadražil konečky prstů vyškrábl nad břevno. Druhou střelu poté, co se obtočil kolem Dancáka, už však i kvůli teči nestihl.
Pouze šest minut trvalo, než se hbitý řecký útočník prosadil podruhé. Na pravé straně ustál souboj s Čihákem a elegantním obloučkem přehodil vyběhnutého Zadražila.
Možná si ještě vybavíte, jak Tetteh na jaře třemi góly sestřelil Plzeň z vyřazovací fáze Evropské ligy, tehdy obstaral všechny trefy řeckého týmu a v odvetě se radoval z postupu po penaltách.
Ale záleží jen na Hradci, jak svůj historický dvojzápas zvládne.
Má skvěle nakročeno hlavně díky střídajícímu Umarovi. Devatenáctiletý nigerijský útočník si v 89. minutě za obranou našel odražený míč a samostatný nájezd zakončil svou premiérovou brankou za královéhradecký A-tým.
Hosté pokračovali v aktivitě a nakonec z poslední akce zápasu dosáhli na senzační vyrovnání. Netova střela z přímého kopu se znovu odrazila za obrannou linii k Umarovi, který pohotově z otočky poslal míč o tyč do sítě. To všechno poté, co ještě Trubač dvě minuty před koncem nastřelil břevno.
Letos Hradec usiluje o premiérovou účast ve skupině jednoho z evropských pohárů.
Ve 3. předkole Evropské ligy vypadl po dvou porážkách 0:1 s Besiktasem Istanbul a nyní čelí dalšímu zkušenému soupeři s velkým renomé, byť v posledních letech mezi absolutní řeckou špičku nepatří.
Panathinaikos je s 20 tituly druhým nejúspěšnějším klubem řecké ligy. Česká mužstva na řecké půdě v 19 pohárových utkáních dosud nezvítězila.
55. Tetteh
61. Tetteh
89. Umar
90+6. Umar
Peña – Tsapras (24. Katris), de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Chirivella, Taborda (72. Jagušić), Camara – García (67. Dessers), Tetteh (72. Rastoder), Andino (67. Pellistri)
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida (C) (72. Valenta), Dancák (72. Trubač), Horák – van Buren (72. Vlkanova), Slončík (61. Umar) – Mihálik (82. Neto)
Chaves, Kotsaris – Touba, Palmer-Brown, Čerin, Kontouris, Biniaris, Rastoder
Vízek, Vágner – Mielke, Hodek
45+1. Andino, 90+4. Camara.
Rozhodčí: Brisard – Auger, Berthomieu (FRA)
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