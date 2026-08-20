Panathinaikos - Hradec 2:2, zvrat v závěru, hrdinou hostů dvougólový Umar

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  23:10
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František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z Panathinaikosu v závěrečném předkole Konferenční ligy. | foto: Profimedia.cz

Fotbalisté řeckého Panathinaikosu vedli už o dva góly, jenže poté přišel na trávník devatenáctiletý Umar. Dvakrát si těsně pohlídal ofsajd a rozhodl o tom, že královéhradečtí fotbalisté v úvodním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy vybojovali v Aténách cennou remízu 2:2.

Když v šesté minutě nastavení po přímém kopu z poslední akce zápasu dostal Umar odražený míč o tyč za brankovou čáru, jen roztáhl ruce a nevěřil, co se právě stalo.

Hradec během sedmi minut srovnal dvougólové manko a smazal velkou výhodu, kterou si soupeř zajistil krátce po pauze. Do domácí odvety, která se hraje příští čtvrtek v Malšovické areně, si tak hosté vezou perfektní výsledek, který mohou přetavit v postup do základní fáze Konferenční ligy.

Přitom to pro ně na šťastný konec dlouho nevypadalo.

Krátce po povedené první půli se domácí zvedli a slavili.

Byla to lehká teč stopera Čiháka, která Tettehovu střelu vychýlila natolik, že na ni brankář Zadražil už dosáhnout nemohl.

Andreas Tetteh z Panathinaikosu slaví gól v utkání závěrečného předkola Konferenční ligy s Hradcem Králové.

Domácí prolomili do té doby pevnou hradeckou obranu, která odolávala jednomu nájezdu za druhým. Útočníci Tetteh s Garcíou často jen narazili na vysoké české obránce nebo mířili mimo tři tyče.

Čehož v první půli málem hosté využili, když po jednom z protiútoků práskl do balonu z dálky útočník van Buren a přízemní ranou trefil tyč, od níž se míč svezl do zámezí.

Do trefy Tetteha to byla největší šance zápasu. Jenže v úvodu druhé půle hosté soupeři dovolili, aby se nadechl. Nejdříve Tetteh pálil z dálky tak, že jeho střelu ještě Zadražil konečky prstů vyškrábl nad břevno. Druhou střelu poté, co se obtočil kolem Dancáka, už však i kvůli teči nestihl.

Pouze šest minut trvalo, než se hbitý řecký útočník prosadil podruhé. Na pravé straně ustál souboj s Čihákem a elegantním obloučkem přehodil vyběhnutého Zadražila.

Možná si ještě vybavíte, jak Tetteh na jaře třemi góly sestřelil Plzeň z vyřazovací fáze Evropské ligy, tehdy obstaral všechny trefy řeckého týmu a v odvetě se radoval z postupu po penaltách.

Ale záleží jen na Hradci, jak svůj historický dvojzápas zvládne.

Má skvěle nakročeno hlavně díky střídajícímu Umarovi. Devatenáctiletý nigerijský útočník si v 89. minutě za obranou našel odražený míč a samostatný nájezd zakončil svou premiérovou brankou za královéhradecký A-tým.

Hosté pokračovali v aktivitě a nakonec z poslední akce zápasu dosáhli na senzační vyrovnání. Netova střela z přímého kopu se znovu odrazila za obrannou linii k Umarovi, který pohotově z otočky poslal míč o tyč do sítě. To všechno poté, co ještě Trubač dvě minuty před koncem nastřelil břevno.

Letos Hradec usiluje o premiérovou účast ve skupině jednoho z evropských pohárů.

Ve 3. předkole Evropské ligy vypadl po dvou porážkách 0:1 s Besiktasem Istanbul a nyní čelí dalšímu zkušenému soupeři s velkým renomé, byť v posledních letech mezi absolutní řeckou špičku nepatří.

Panathinaikos je s 20 tituly druhým nejúspěšnějším klubem řecké ligy. Česká mužstva na řecké půdě v 19 pohárových utkáních dosud nezvítězila.

Konferenční liga
Play-off 20. 8. 2026 20:30
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 2:2 (0:0)
Góly:
55. Tetteh
61. Tetteh
Góly:
89. Umar
90+6. Umar
Sestavy:
Peña – Tsapras (24. Katris), de Vrij (C), van Drongelen, Kyriakopoulos – Chirivella, Taborda (72. Jagušić), Camara – García (67. Dessers), Tetteh (72. Rastoder), Andino (67. Pellistri)
Sestavy:
Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida (C) (72. Valenta), Dancák (72. Trubač), Horák – van Buren (72. Vlkanova), Slončík (61. Umar) – Mihálik (82. Neto)
Náhradníci:
Chaves, Kotsaris – Touba, Palmer-Brown, Čerin, Kontouris, Biniaris, Rastoder
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Mielke, Hodek
Žluté karty:
45+1. Andino, 90+4. Camara.
Žluté karty:

Rozhodčí: Brisard – Auger, Berthomieu (FRA)

Počet diváků: 14647

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