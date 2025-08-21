ONLINE: Celje - Baník 1:0, Chaluš si dal vlastní gól, domácí podruhé trefují tyč

Baník ve středu získal na hostování Srdjana Plavšiče, kterého stihl zapsat na soupisku, srbský křídelník však začne na lavičce.
Kouč Pavel Hapal zvolil následující sestavu: Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Kpozo – Šín, Prekop, Kohút. Oproti předchozímu zápasu je tak jedinou změnou nasazení Kpoza místo Holzera.
Baník si hlavní fázi některého z evropských pohárů zahrál naposledy před 17 lety, kdy se účastnil tehdejšího Poháru UEFA. Teď ho dělí jeden dvojzápas od toho, aby si na podzim vyzkoušel Konferenční ligu.
Ostravský celek startoval v Evropské lize, kde ale vypadl s Legií Varšava. Následně však zvládl vyřadit Austrii Vídeň a teď ho čeká Celje. Aby měl čas na přípravu, tak si o víkendu odložil duel v Pardubicích.
Celje podobně jako Baník vstoupilo do předkol Evropské ligy, kde si poradilo s ázerbajdžánským celkem Sabah Baku, pak ale vypadlo s kyperskou Larnakou. V Konferenční lize následně přešlo přes švýcarské Lugano. V loňském ročníku mimochodem dokráčelo až do čtvrtfinále.
8. Chaluš (vla.)
Leban – Juanjo Nieto, Karničnik, Vukliševič, Tutyskinas – Zabukovnik (29. Hrka), Kvešić, Avdyli – Šturm, Iosifov, Poplatnik
Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Kpozo – Šín, Kohút – Prekop
Kolár – Bejger, Boben, Chidi, Daniel, Hrka, Jevsenak, Kovačevič, Vidovič, Vodeb
Budinský – Almási, Frýdek, Holzer, Látal, Lischka, Munksgaard, Owusu, Plavšič, Rusnák, Tiéhi, Zlatohlávek
11. Kvešić, 30. Riera (trenér), 46. Poplatnik
45+5. Kpozo
