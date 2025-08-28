ONLINE: Baník - Celje 0:1, hosté přežili úvodní tlak a skórují, jásá Iosifov

Baník první zápas ve Slovinsku vůbec nezvládl, ale nakonec prohrál pouze o jednu branku. O víkendu se navíc na odvetu naladil vítězstvím 2:0 nad Slováckem.
Proti Celje potřebuje zvítězit minimálně o gól, aby zápas dotáhl alespoň do prodloužení. Remíze či porážka mu nestačí.
Celje se v uplynulém ročníku Konferenční ligy podívalo až do čtvrtfinále a proti Baníku je favoritem. Poslední venkovní zápas v pohárech navíc zvládlo přesvědčivě – švýcarské Lugano deklasovalo 5:0.
FC Baník Ostrava : NK Celje 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
10. Iosifov
10. Iosifov
Sestavy:
Holec – Rusnák, Frydrych (C), Pojezný, Kpozo – Boula, Rigo – Buchta, Frýdek, Holzer – Prekop
Holec – Rusnák, Frydrych (C), Pojezný, Kpozo – Boula, Rigo – Buchta, Frýdek, Holzer – Prekop
Sestavy:
Leban – Nieto, Karničnik (C), Vukliševič, Tutyskinas – Hrka, Kvešič, Avdyli – Iosifov, Šturm, Kovačevič
Leban – Nieto, Karničnik (C), Vukliševič, Tutyskinas – Hrka, Kvešič, Avdyli – Iosifov, Šturm, Kovačevič
Náhradníci:
Budinský – Chaluš, Látal, Lischka, Munksgaard, Owusu, Pira, Plavšič, Šehić, Šín, Tiéhi, Zlatohlávek.
Budinský – Chaluš, Látal, Lischka, Munksgaard, Owusu, Pira, Plavšič, Šehić, Šín, Tiéhi, Zlatohlávek.
Náhradníci:
Kolár, Zorko – Bejger, Boben, Chidi, Jevsenak, Kotnik, Poplatnik, Vidovič, Vodeb.
Kolár, Zorko – Bejger, Boben, Chidi, Jevsenak, Kotnik, Poplatnik, Vidovič, Vodeb.
Rozhodčí: Sidiropoulos – Kostaras, Dimitriadis.Přejít na online reportáž