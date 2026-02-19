ONLINE: Olomouc - Lausanne, domácí vstupují do play off Konferenční ligy

Olomoucký trenér Tomáš Janotka pro úvodní duel play off vybral tuto sestavu: Koutný – Hadaš, Sylla, Malý, Sláma – Ghali, Beran, Růsek, Baráth, Šturm – Kliment.
Olomouc hraje jarní část některého z evropských pohárů po 34 letech a teprve podruhé ve své historii.
Dostala se do ní doslova na poslední chvíli. Na závěr základní fáze sice doma prohrála s Lechem Poznaň (1:2) a na chvíli se ocitla mimo postupová místa, ale nakonec ji na 24. příčku vrátila výhra AEK Atén 3:2 nad Craiovou díky penaltě v 15. minutě nastavení.
Lausanne skončilo s jedenácti body deváté, v pohárech se mu obecně daří, prohrálo jediný z posledních jedenácti zápasů. Naproti tomu v domácí soutěži je až osmé.
Osmá je shodou okolností i Olomouc v Chance Lize. Poslední dvě utkání totiž nezvládla a prohrála nejprve s Baníkem (0:2) a naposledy s Plzní (1:2).
Oba týmy se utkají vůbec poprvé, Olomouc dokonce dosud ani jednou nehrála soutěžní duel proti švýcarskému týmu. Jak si povede?
Odveta je na programu za týden, vítěz dvojutkání v osmifinále narazí buď na kyperskou Larnaku, nebo německou Mohuč.
Rozhodčí: van der Eijk – De Groot, Bluemink (vš. NED)