ONLINE: Olomouc - Lausanne, domácí vstupují do play off Konferenční ligy

Autor:
  17:51aktualizováno  17:51
Olomoučtí fotbalisté vstupují do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V úvodním zápase 1. kola play off hrají doma se švýcarským Lausanne, utkání má výkop v 18.45 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční ligy v Gibraltaru. (11. prosince 2025) | foto: SK Sigma OlomoucMAFRA

Olomoucký trenér Tomáš Janotka pro úvodní duel play off vybral tuto sestavu: Koutný – Hadaš, Sylla, Malý, Sláma – Ghali, Beran, Růsek, Baráth, Šturm – Kliment.

Olomouc hraje jarní část některého z evropských pohárů po 34 letech a teprve podruhé ve své historii.

Dostala se do ní doslova na poslední chvíli. Na závěr základní fáze sice doma prohrála s Lechem Poznaň (1:2) a na chvíli se ocitla mimo postupová místa, ale nakonec ji na 24. příčku vrátila výhra AEK Atén 3:2 nad Craiovou díky penaltě v 15. minutě nastavení.

Lausanne skončilo s jedenácti body deváté, v pohárech se mu obecně daří, prohrálo jediný z posledních jedenácti zápasů. Naproti tomu v domácí soutěži je až osmé.

Osmá je shodou okolností i Olomouc v Chance Lize. Poslední dvě utkání totiž nezvládla a prohrála nejprve s Baníkem (0:2) a naposledy s Plzní (1:2).

Oba týmy se utkají vůbec poprvé, Olomouc dokonce dosud ani jednou nehrála soutěžní duel proti švýcarskému týmu. Jak si povede?

Odveta je na programu za týden, vítěz dvojutkání v osmifinále narazí buď na kyperskou Larnaku, nebo německou Mohuč.

Konferenční liga
19. 2. 2026 18:45
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 0:0 (-:-)

Rozhodčí: van der Eijk – De Groot, Bluemink (vš. NED)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.