ONLINE: Panathinaikos - Plzeň, hosté v útoku s Lawalem i Panošem

Plzeň sice v základní fázi neprohrála, hned pětkrát ale remizovala a se 14 body skončila čtrnáctá.
S Panathinaikosem, který se umístil na 20. příčce, má čerstvé zkušenosti. V prosinci na jeho půdě uhrála bezbrankovou remízu navzdory tomu, že hrála velkou část zápasu bez vyloučeného stopera Jemelky.
Ten v sestavě tentokrát chybí. Martin Hyský sází na tato jména: Wiegele – Memič, Dweh, Spáčil, Doski – Višinský, Hrošovský, Červ, Souaré – Panoš, Lawal.
Zmíněný prosincový zápas byl historicky prvním setkáním těchto klubů. Na řecké půdě se ovšem Plzni příliš nedaří, ve čtyřech pohárových utkáních tam dosud nezvítězila (jedna prohra a tři remízy). Naproti tomu Panathinaikos doma s českými soupeři dosud v pohárech neprohrál.
Dvojzápas je důležitý i z hlediska boje o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů, kde Češi soupeří kromě Poláků právě s Řeky.
Lepší z dvojice v osmifinále narazí buď na dánský Midtjylland, nebo španělský Betis Sevilla.
Lafont – Palmer-Brown, Touba, Ingason – Calabria, Bakasetas (C), R. Sanches, Kyriakopoulos – Taborda, Tetteh, Pantović.
Wiegele – Memić, Dweh, Spáčil, Doski – Višinský, Hrošovský, Červ (C), Souaré – Panoš, Lawal.
Kotsaris, Geitonas – Katris, Siopis, Zarúrí, Valencia, Gnezda Čerin, Świderski, Hernández, Djuričić.
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Vydra, Sojka, Ladra, Jemelka, Valenta, Novák, Adu.
Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (všichni SCO)Přejít na online reportáž