ONLINE: Panathinaikos - Plzeň, hosté v útoku s Lawalem i Panošem

  20:46aktualizováno  20:46
Plzeňští fotbalisté dosud jako jediní v této sezoně Evropské ligy neprohráli. Působivou bilanci chtějí udržet i v prvním zápase vyřazovací fáze proti řeckému Panathinaikosu. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu. | foto: Reuters

Plzeň sice v základní fázi neprohrála, hned pětkrát ale remizovala a se 14 body skončila čtrnáctá.

S Panathinaikosem, který se umístil na 20. příčce, má čerstvé zkušenosti. V prosinci na jeho půdě uhrála bezbrankovou remízu navzdory tomu, že hrála velkou část zápasu bez vyloučeného stopera Jemelky.

Ten v sestavě tentokrát chybí. Martin Hyský sází na tato jména: Wiegele – Memič, Dweh, Spáčil, Doski – Višinský, Hrošovský, Červ, Souaré – Panoš, Lawal.

Zmíněný prosincový zápas byl historicky prvním setkáním těchto klubů. Na řecké půdě se ovšem Plzni příliš nedaří, ve čtyřech pohárových utkáních tam dosud nezvítězila (jedna prohra a tři remízy). Naproti tomu Panathinaikos doma s českými soupeři dosud v pohárech neprohrál.

Dvojzápas je důležitý i z hlediska boje o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů, kde Češi soupeří kromě Poláků právě s Řeky.

Lepší z dvojice v osmifinále narazí buď na dánský Midtjylland, nebo španělský Betis Sevilla.

Evropská liga
19. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:0 (-:-)
Sestavy:
Lafont – Palmer-Brown, Touba, Ingason – Calabria, Bakasetas (C), R. Sanches, Kyriakopoulos – Taborda, Tetteh, Pantović.
Sestavy:
Wiegele – Memić, Dweh, Spáčil, Doski – Višinský, Hrošovský, Červ (C), Souaré – Panoš, Lawal.
Náhradníci:
Kotsaris, Geitonas – Katris, Siopis, Zarúrí, Valencia, Gnezda Čerin, Świderski, Hernández, Djuričić.
Náhradníci:
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Vydra, Sojka, Ladra, Jemelka, Valenta, Novák, Adu.

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (všichni SCO)

