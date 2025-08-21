ONLINE: Sparta - Riga 1:0 po půli, v úvodu se trefuje Kuchta, domácí pořád útočí

Na sparťany zbyla po nevydařené uplynulé sezoně až pohárová soutěž číslo tři. Teď jsou jeden dvojzápas od toho, aby si na podzim zahráli hlavní fázi Konferenční ligy.
Postupně vyřadili kazachstánské Aktobe, Ararat-Arménii a teď je čeká geograficky nejbližší soupeř. Brian Priske zvolil pro úvodní utkání s Rigou následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Ševínský – Preciado, Kofod, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.
Riga má za sebou v letošní sezoně evropských pohárů stejný počet zápasů. Nejprve si poradila s gruzínským celkem Dila Gori a poté postoupila i přes izraelský Beitar Jeruzalém.
Na lavičce Rigy sedí Adrián Guľa, o nějž kdysi usilovala i Sparta, ale nakonec si vybrala Briana Priskeho. Lotyšskému celku se pod vedením slovenského kouče daří: vede tabulku domácí soutěže a prohrál jediný z posledních 28 zápasů.
Odveta je na programu příští týden ve středu v Lotyšsku.
22. Kuchta
Vindahl – Uchenna, Sørensen, Ševínský – Preciado, Kairinen, Andersen, Ryneš – Birmančević, Kuchta, Haraslín /C/
Zviedris – Ngom, Černomordijs, Musah, Jurkovskis – Toņiševs, Ankrah, Grimaldo – Diop, Ramires /C/, Galo
Surovčík, Rodríguez – Suchomel, Kadeřábek, Solbakken, Eneme, Vydra, Hollý, Sadílek, Mercado, Rrahmani, Milla
Zommers, Kazainis – Wassom, Siqueira, Contreras, Peña, Regža, Taiwo, Ngonda, Birka, Mankenda
20. Ryneš
7. Černomordijs
Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)Přejít na online reportáž