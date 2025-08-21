ONLINE: Sparta - Riga 1:0 po půli, v úvodu se trefuje Kuchta, domácí pořád útočí

  21:03aktualizováno  21:03
Sparťanští fotbalisté pořád útočí, mají převahu, chvílemi drtivou, ale dali z ní jen jeden gól. Po prvním poločase úvodního utkání závěrečného předkola Konferenční ligy vedou nad týmem Riga FC 1:0. Po dvaceti minutách se hlavou po centru z rohu prosadil Kuchta. Druhý poločase můžete sledovat online reportáži.
Sparťanští hráči slaví gól proti Rize.

Sparťanští hráči slaví gól proti Rize. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Útočník Meissa Diop z Rigy ve výskoku vedle sparťanského obránce Adama...
Sparťanský záložník Angelo Preciado se hroutí na trávník po kontaktu s Ahmedem...
Sparťanský záložník Magnus Andersen se snaží uniknout z dosahu útočníka Orlanda...
Jan Kuchta slaví sparťanské vedení nad Rigou.
11 fotografií

Na sparťany zbyla po nevydařené uplynulé sezoně až pohárová soutěž číslo tři. Teď jsou jeden dvojzápas od toho, aby si na podzim zahráli hlavní fázi Konferenční ligy.

Postupně vyřadili kazachstánské Aktobe, Ararat-Arménii a teď je čeká geograficky nejbližší soupeř. Brian Priske zvolil pro úvodní utkání s Rigou následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Ševínský – Preciado, Kofod, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Riga má za sebou v letošní sezoně evropských pohárů stejný počet zápasů. Nejprve si poradila s gruzínským celkem Dila Gori a poté postoupila i přes izraelský Beitar Jeruzalém.

Na lavičce Rigy sedí Adrián Guľa, o nějž kdysi usilovala i Sparta, ale nakonec si vybrala Briana Priskeho. Lotyšskému celku se pod vedením slovenského kouče daří: vede tabulku domácí soutěže a prohrál jediný z posledních 28 zápasů.

Odveta je na programu příští týden ve středu v Lotyšsku.

Konferenční liga
Play-off 21. 8. 2025 20:00
zápas probíhá
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Riga FC Riga FC 1:0 (1:0)
Góly:
22. Kuchta
Góly:
Sestavy:
Vindahl – Uchenna, Sørensen, Ševínský – Preciado, Kairinen, Andersen, Ryneš – Birmančević, Kuchta, Haraslín /C/
Sestavy:
Zviedris – Ngom, Černomordijs, Musah, Jurkovskis – Toņiševs, Ankrah, Grimaldo – Diop, Ramires /C/, Galo
Náhradníci:
Surovčík, Rodríguez – Suchomel, Kadeřábek, Solbakken, Eneme, Vydra, Hollý, Sadílek, Mercado, Rrahmani, Milla
Náhradníci:
Zommers, Kazainis – Wassom, Siqueira, Contreras, Peña, Regža, Taiwo, Ngonda, Birka, Mankenda
Žluté karty:
20. Ryneš
Žluté karty:
7. Černomordijs

Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Çokaj (ALB)

