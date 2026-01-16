Olomouc čeká cesta do Švýcarska. V play off Konferenční ligy vyzve Lausanne

Rozhodl o tom páteční los v Nyonu, který se týkal pouze týmů na 9. až 24. místě, z nichž každý měl na výběr ze dvou soupeřů.
Proto v osudí nebyla Sparta, která skončila čtvrtá, postoupila rovnou do osmifinále a bude se jí týkat až kompletní los vyřazovací fáze. Ten je na programu až 27. února.
Soupeři českých týmů v Konferenční lize
Olomouc (předkolo play off):
Sparta* (osmifinále):
*narazí na jednoho z vítězů v rámci těchto dvojic
Aby se ho zúčastnila i Olomouc, musí vyřadit švýcarské Lausanne.
Svého soupeře se v rámci pátečního losu dozvěděla až jako úplně poslední, kdy míček s jejím jménem vytáhl bývalý francouzský obránce William Gallas – byla to však jen formalita a v tu dobu už věděla, že narazí právě na Lausanne.
Druhou možností bylo Crystal Palace, s nímž se nakonec utká Zrinjski Mostar.
Minimálně papírově je Lausanne hratelnější variantou. V základní části skončilo deváté s 12 body. V domácí soutěži, kterou v historii vyhrálo celkem sedmkrát, se mu příliš nedaří a je až sedmé (z 12 týmů), a tak se chce vyšvihnout v pohárech.
Lausanne proti českým klubům
Z českých týmů v evropských pohárech narazila na Lausanne jen Sparta. Naposled na podzim 2010 ve skupině Evropské ligy.
Jelikož šlo o druholigového soupeře, Lausanne se do Evropy dostalo jako poražený finalista Švýcarského poháru, sparťané zápas podcenili. Doma brzy prohrávala, pak však třemi góly během dvaceti minut skóre otočili a v 25. minutě vedli 3:1. Stav vydržel do 75. minuty, kdy hosté snížili a v samém závěru dokonce vyrovnali na 3:3.
O dva týdny později v Lausanne sparťané opět od šesté minuty prohrávali, do půle vyrovnal Wilfried Bony, v 75. minutě skóroval Kweuku a po něm znovu Bony upravil na konečných 3:1 pro Spartu. Útočník z Pobřeží slonoviny vstřelil čtyři ze šesti branek Sparty.
Sparťané pak ještě ve skupině uhráli remízy v Palermu a se Spartakem Moskva a obsadili druhou příčku za ruským klubem. V play off sehráli vyrovnanou partii s Liverpoolem, kterou anglický klub rozhodl až v závěru odvety. To už v klubu nebyl Wilfried Bony, který v lednu 2011 přestoupil do Arnhemu.
Sparta a Lausanne se potkaly ještě v šedesátých letech minulého století v Poháru mistrů evropských zemí (4:0 a 0:0) a pak o třicet let později v Intertoto cupu (2:1 a 1:0).
Na začátku nového tisíciletí se musel klub po bankrotu prokousávat až z regionálních soutěž a mezi elitu se vrátil v roce 2011. Loni skončilo Lausanne páté a evropské poháry hraje po 15 letech.
V minulosti v něm působili čeští fotbalisté Jan Lála a Milan Frýda.
Ta si postup do vyřazovací fáze výrazně zkomplikovala.
Po čtyřech kolech měla sedm bodů, jenže zbývající dvě utkání prohrála a nakonec prošla dál s obrovským štěstím doslova na poslední chvíli.
Doma nestačila na Lech Poznaň (1:2), ale přesto se držela na 24. příčce. Jenže Mostar srovnal v nastavení s Rapidem Vídeň (1:1), což Olomouc odsunulo mimo postupová místa.
Díky penaltě v řeckých Aténách, která přišla až v 15. minutě nastavení, se však vrátila zpět na 24. Tamní AEK totiž výhrou 3:2 nad Craiovou odsunul svého soupeře na 25. místo právě za Olomouc, která se teď těší na dvojzápas s Lausanne.
Spartu, která skončila čtvrtá, čeká jeden ze soupeřů na 13., 14., či 19. a 20. místě.
Páteční los je rozdělil do těchto dvojic: Noah – Alkmaar a Drita – Celje. Pražané narazí na jednoho z vítězů.
Los předkola play off Konferenční ligy
Hraje se 19. a 26. února
Sigma Olomouc – Lausanne (Švýcarsko)