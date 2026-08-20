Rangers - Jablonec 1:0, domácí dohráli v deseti. Hosté vezou mírnou naději

Ještě se nadechovali, když za zvláštní zákrok v soupeřově pokutovém území viděl červenou kartu záložník Devlin, jehož noha vyletěla při pokusu zablokovat míč příliš vysoko.
Rumunský sudí Barbu zamířil k monitoru a po zhlédnutí opakovaných záběrů sáhl do zadní kapsy u trenýrek pro červenou kartu.
Naděje?
Jablonečtí přesto, že nastřádali čtyři střely na bránu, kýžený gól nevstřelili.
Radoval se jen domácí útočník Naderi pět minut po přestávce, který si naběhl na servis od japonského kolegy Jokoty. Rangers zužitkovali převahu, kterou pasivního soupeře mačkali. Vyložených příležitostí si vypracovali víc, jenže náskok si do Česka vezou titěrný.
Pokud Jablonec zvládne otočku, postoupí do základní fáze Konferenční ligy.
Domácí začali očekávaným náporem a brzy zaměstnali brankáře Hanuše. Gassama si navedl míč na střed hřiště, prudce vypálil a český gólman míč se štěstím vyrazil na rohový kop. Dragojevič pak vypálil jen těsně vedle. V 26. minutě hosté přežili dvojnásobnou šanci Rangers. Nejprve Hanuše protáhl Penrice, na ránu Dragojeviče už se brankář jen díval, ale Jablonec zachránila tyč.
Skotský tým byl nadále aktivnější. Chukwuani se po křídle obratně uvolnil, jenže na jeho přihrávku už Naderi před odkrytou brankou nedosáhl. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu.
V úvodu druhého poločasu se u videa zkoumal podezřelý zákrok Tekijaškiho, ale penalta se nepískala. Poté už se Rangers po zdařilé kombinaci prosadili. Neil odcentroval na Yokotu, který předložil míč před prázdnou branku a Naderi snadno otevřel skóre. Velkou šanci měl i Gassama, ale selhal a branku přestřelil.
Jablonec byl na slavném stadionu Ibrox směrem dopředu neškodný. Pomohl mu střídající domácí Devlin, který po třech minutách na hřišti ostře prošlápl Slámu. Jenže ani v přesile si Jablonec nevytvořil žádnou vyloženou šanci. Porážka o gól je pro něj ještě milosrdná, před odvetou je vše otevřené.
Na startu sezony má zatím dobrou formu. Sice prohrál ve Varaždínu, ale pak chorvatskému soupeři porážku vrátil, ve třetím předkole dvakrát zdolal FC Riga a v domácí nejvyšší soutěži vyhrál všechna tři utkání proti Olomouci, v Pardubicích a proti Slovácku. Víkendový zápas na Bohemians si kvůli pohárům odložil.
Jablonec hraje poháry po pěti letech. Do kvalifikace Konferenční ligy se coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže dostal administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
50. Naderi
Pandur – Sterling, Makhanya, Fernandez, Penrice – Dragojević (69. Devlin), Neil (C) (87. Barron) – Yokota (69. Curtis), Chukwuani, Gassama (87. Nedeljković) – Naderi (90+2. Shankland).
Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Pavlović, Sláma (81. Růsek) – Nebyla (81. Chramosta), Sedláček – Čanturišvili, Suchan (62. Zorvan), Polidar (62. Ahl) – Jawo.
Kelly – McCrorie, Aasgaard, Cameron, Miovski, Raskin, McCausland.
Mihelak – Souček, Sobol, Vecheta, Novák.
11. Fernandez, 66. Neil
89. Ahl, 90+1. Sedláček
74. Devlin
Rozhodčí: Barbu – Bucsi, Grigoriu (vš. ROU)
Počet diváků: 34701Přejít na online reportáž