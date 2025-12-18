Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné tabulce obsadili čtvrtou příčku za prvním Štrasburkem, druhým Rakówem a třetím AEK Atény. Do jarních vyřazovacích bojů se probil i druhý český zástupce v soutěži Sigma Olomouc, ta však až jako poslední čtyřiadvacátý tým pořadí jde do úvodního kola play off, které Sparta vynechá.
Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kouč skotského Aberdeenu Jimmy Thelin při utkání na Spartě.
Sparťanský kouč Brian Priske při utkání s Aberdeenem.
Sestava Sparty před utkáním s Aberdeenem.
Asger Sörensen v leteckém boji s Kevinem Nisbetem z Aberdeenu.
Bylo po hodině hry, když trenér Brian Priske poslal do hry Sadílka, po něm ještě Suchomela. Hráče, kteří v posledních týdnech takřka vůbec nenastupovali.

Sparťané měli zápas ve své moci a po spolupráci dalších dvou střídajících hráčů Kuchty s Kuolem dali třetí gól. Pohodové a vítězné loučení s podzimem.

Sparta stejně jako dalších sedm tým z elitní osmičky pokračuje v Konferenční lize až v polovině března. Ještě deset minut po konci zápasu byla stále třetí, než ji přeskočil AEK Atény díky penaltě nařízené v 15. minutě nastavení v utkání s Craiovou.

Sparťanští soupeři do osmifinále vzejdou z únorového úvodního kola play off. Sparta narazí na jednoho ze čtveřice: třínácté Celje, čtrnáctý Alkmaar, devatenáctý Noah, či dvacátá Drita.

Proti Aberdeenu rozhodli v úvodní půlhodině. Dvě kličky do středu z pravé strany, dvě rány levačkou na zadní tyč, dva góly. Na společnou tabulku se sparťanům v poločase dívalo krásně, i shodou ostatních výsledků se vyšvihli na průběžnou druhou příčku celé soutěže, na vedoucí Štrasburk ztráceli bod.

Naopak Aberdeen, za kterým dorazily přes dva tisíce převážně zamlklých fanoušků, se dvěma remízami z předchozích pěti zápasů patřil k nejslabším účastníkům. Přitom v úvodních minutách hrál troufale, hráči vyhlíželi svižně, hbitě se pohybovali, ale také bylo vidět, že postrádali kvalitu řešení.

V defenzívě hodně zkrátili hřiště, zmenšili prostor, takže sparťanům se hůř kombinovali, na těžkém terénu se jim obrana hůř překonávala.Pomohly až individuální průniky, v kterým vynikali oba krajní útočníci Mercado s Haraslínem, střelci obou branek.

Ekvádorec se uvolnil na své pravé straně, dal si míč do středu na levačkou a přízemní střelou trefil přesně k druhé tyči, hostující gólman Mitov se ani nehnul, zkoprněl a jen se ohlédl. Sparťané jásali po čtvrthodině a od té chvíle zápas zcela ovládli. Soupeři nepůjčovali míč a hledali, kudy se obranou probijí do střelecké pozice.

Druhý gól dal o třináct minut později Haraslín. Ke sparťanskému kapitánovi se dostal míč po odvráceném centru z rohu, který zahrával. Na pravé straně obešel protivníka a levačkou prudce vypálil. Bulharský gólman ve skotských službách máchl rukama do prázdna.

Třetí gól padl po hodině hry. Jen co obě mužstva v 65. minutě vystřídala po dvou hráčích, zachytil Haraslín rozehrávku, předal míč Kuchtovi, který přes celé vápno našel Kuola. Ten si míč zpracoval a zblízka ho poslal pod břevno.

Druhou půli vzali sparťané tak trochu jako údržbu. Od 19. července to pro ně byl třiatřicátý soutěží zápas, takže toho i oni měli dost. Stínem je zranění Haraslína, který ve studeném večeru nedohrál kvůli svalovým potížím.

Hosté se po půli zlepšili, víc se tlačili dopředu a hráli víc na sparťanské polovině hřiště. Ale třetí gól jim definitivně naději vzal.

Konferenční liga
6. kolo 18. 12. 2025 21:00
AC Sparta Praha AC Sparta Praha : Aberdeen FC Aberdeen FC 3:0 (2:0)
Góly:
16. Mercado
29. Haraslín
66. Kuol
Góly:
Sestavy:
Vindahl – Ševínský, Sørensen, Vydra – Kadeřábek, Eneme (65. Sadílek), Mannsverk, Zelený (80. Suchomel) – Mercado (46. Kuol), Rrahmani (65. Kuchta), Haraslín /C/ (88. Birmančević).
Sestavy:
Mitov – Dorrington, Milne, Knoester (65. Gyamfi) – Lobban, Aouchiche (86. Palaversa), Polvara (65. Devlin), Shinnie /C/ (86. Nilsen) – Clarkson, Nisbet (46. Lazetić), Karlsson.
Náhradníci:
Surovčík, Rodriguez – Panák, Preciado, Kairinen, Milla, Penxa.
Náhradníci:
Suman, Vitols – Armstrong, Jensen, Yengi, Milanović, Keskinen.
Žluté karty:
Žluté karty:
3. Shinnie, 58. Karlsson

Rozhodčí: Šmajc – Gabrovec, Cerne (SVN)

Počet diváků: 14343

