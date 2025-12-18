Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Bylo po hodině hry, když trenér Brian Priske poslal do hry Sadílka, po něm ještě Suchomela. Hráče, kteří v posledních týdnech takřka vůbec nenastupovali.
Sparťané měli zápas ve své moci a po spolupráci dalších dvou střídajících hráčů Kuchty s Kuolem dali třetí gól. Pohodové a vítězné loučení s podzimem.
Sparta stejně jako dalších sedm tým z elitní osmičky pokračuje v Konferenční lize až v polovině března. Ještě deset minut po konci zápasu byla stále třetí, než ji přeskočil AEK Atény díky penaltě nařízené v 15. minutě nastavení v utkání s Craiovou.
Sparťanští soupeři do osmifinále vzejdou z únorového úvodního kola play off. Sparta narazí na jednoho ze čtveřice: třínácté Celje, čtrnáctý Alkmaar, devatenáctý Noah, či dvacátá Drita.
Proti Aberdeenu rozhodli v úvodní půlhodině. Dvě kličky do středu z pravé strany, dvě rány levačkou na zadní tyč, dva góly. Na společnou tabulku se sparťanům v poločase dívalo krásně, i shodou ostatních výsledků se vyšvihli na průběžnou druhou příčku celé soutěže, na vedoucí Štrasburk ztráceli bod.
Naopak Aberdeen, za kterým dorazily přes dva tisíce převážně zamlklých fanoušků, se dvěma remízami z předchozích pěti zápasů patřil k nejslabším účastníkům. Přitom v úvodních minutách hrál troufale, hráči vyhlíželi svižně, hbitě se pohybovali, ale také bylo vidět, že postrádali kvalitu řešení.
V defenzívě hodně zkrátili hřiště, zmenšili prostor, takže sparťanům se hůř kombinovali, na těžkém terénu se jim obrana hůř překonávala.Pomohly až individuální průniky, v kterým vynikali oba krajní útočníci Mercado s Haraslínem, střelci obou branek.
Ekvádorec se uvolnil na své pravé straně, dal si míč do středu na levačkou a přízemní střelou trefil přesně k druhé tyči, hostující gólman Mitov se ani nehnul, zkoprněl a jen se ohlédl. Sparťané jásali po čtvrthodině a od té chvíle zápas zcela ovládli. Soupeři nepůjčovali míč a hledali, kudy se obranou probijí do střelecké pozice.
Druhý gól dal o třináct minut později Haraslín. Ke sparťanskému kapitánovi se dostal míč po odvráceném centru z rohu, který zahrával. Na pravé straně obešel protivníka a levačkou prudce vypálil. Bulharský gólman ve skotských službách máchl rukama do prázdna.
Třetí gól padl po hodině hry. Jen co obě mužstva v 65. minutě vystřídala po dvou hráčích, zachytil Haraslín rozehrávku, předal míč Kuchtovi, který přes celé vápno našel Kuola. Ten si míč zpracoval a zblízka ho poslal pod břevno.
Druhou půli vzali sparťané tak trochu jako údržbu. Od 19. července to pro ně byl třiatřicátý soutěží zápas, takže toho i oni měli dost. Stínem je zranění Haraslína, který ve studeném večeru nedohrál kvůli svalovým potížím.
Hosté se po půli zlepšili, víc se tlačili dopředu a hráli víc na sparťanské polovině hřiště. Ale třetí gól jim definitivně naději vzal.
16. Mercado
29. Haraslín
66. Kuol
Vindahl – Ševínský, Sørensen, Vydra – Kadeřábek, Eneme (65. Sadílek), Mannsverk, Zelený (80. Suchomel) – Mercado (46. Kuol), Rrahmani (65. Kuchta), Haraslín /C/ (88. Birmančević).
Mitov – Dorrington, Milne, Knoester (65. Gyamfi) – Lobban, Aouchiche (86. Palaversa), Polvara (65. Devlin), Shinnie /C/ (86. Nilsen) – Clarkson, Nisbet (46. Lazetić), Karlsson.
Surovčík, Rodriguez – Panák, Preciado, Kairinen, Milla, Penxa.
Suman, Vitols – Armstrong, Jensen, Yengi, Milanović, Keskinen.
3. Shinnie, 58. Karlsson
Rozhodčí: Šmajc – Gabrovec, Cerne (SVN)
Počet diváků: 14343Přejít na online reportáž