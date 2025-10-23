Kdy a kde sledovat zápas Rijeka – Sparta živě?
Utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy Rijeka – Sparta vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 23. října od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Rijeka – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Rijeka v sobotním utkání chorvatské ligy remizovala na hřišti Slavenu Belupo 1:1. V tabulce je po deseti odehraných kolech až sedmá z deseti účastníků.
- Sparta se v neděli v lize trápila na hřišti Slovácka, kde uhrála pouze bezbrankovou remízu.
Jak si oba týmy vedly v 1. kole Konferenční ligy?
- Rijeka zahájila Konferenční ligu porážkou v Arménii, kde podlehla týmu FC Noah 0:1.
- Sparta na úvod soutěže přesvědčivě zdolala irský Shamrock 4:1.
Rijeka – Sparta:
Výkop: čtvrtek 23. října, 18:45.
Předpokládané sestavy:
Vizitka soupeře
HNK Rijeka
Současné opory: Ante Majstorovič (obránce), Niko Jankovič (záložník) Toni Fruk (záložník, útočník)
Největší úspěchy:
Historický úspěch v Evropě: účast ve skupinové fázi Evropské ligy UEFA 2017/18, kdy Rijeka porazila AC Milán a zaznamenala jedno z největších vítězství chorvatského klubového fotbalu.
Zajímavosti před zápasem Rijeka – Sparta:
- Týmy na sebe v soutěžích UEFA ještě nenarazily, utkaly se pouze v přípravě v červenci 2022, kdy Sparta vyhrála 2:0.
- Sparta na hřišti chorvatských celků ve 3 pohárových zápasech nezvítězila (z toho 2 prohry).
- Sparta zvítězila v pohárech v 5 z minulých 6 zápasů.
- Sparta vyhrála venku jediné z posledních 7 pohárových utkání, v této sezoně Konferenční ligy tam prohrála 2 ze 3 duelů (oba o gól).
- Sparta neprohrála 6 soutěžních duelů v řadě, v posledních 2 remizovala.
- Sparta venku v minulých 3 soutěžních zápasech nenašla přemožitele, vyhrála tam ale jen 2 z posledních 5 utkání.
- Rijeka hraje podzimní fázi pohárů poprvé od roku 2020, Sparta 3. sezonu po sobě.
- Rijeka vyhrála jen 2 z posledních 11 pohárových zápasů.
- Rijeka doma zvítězila jen ve 2 z posledních 7 pohárových utkání, prohrála tam ale jediný z uplynulých 9 duelů.
- Rijeka zvítězila v jediném z minulých 5 soutěžních zápasů.
- Rijeka vyhrála doma jediné z posledních 6 soutěžních utkání.
- Rijeka v minulé sezoně získala po 8 letech podruhé chorvatský titul a navíc domácí pohár, v tomto ročníku je až 7. z 10 týmů