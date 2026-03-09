Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

  13:37aktualizováno  13:37
O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala také Oleksandra Kononovová. V sobotním sprintu si dojela pro zlato, ovšem její radost překazilo napomenutí ze strany Mezinárodního paralympijského výboru. Ukrajinská reprezentantka na sobě totiž měla náušnice s nápisem „Stop válce“.
Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu. | foto: Reuters

„Čekala jsem, že nějaké komentáře přijdou, byla jsem na to připravená,“ řekla Kononovová pro ukrajinské Suspilne. „Vlastenecké věci jako náušnice, reprezentační oblečení a vlajka pro mě znamenají hodně. Právě tohle mě ve sportu inspiruje, moje země a hymna. Je to mou součástí.“

Pětatřicetiletá Ukrajinka v sobotu ovládla biatlonový sprint, při kterém měla na sobě zmíněné náušnice. Od Mezinárodního paralympijského výboru dostala varování, že podle pravidel není takový nápis kvůli politickému heslu povolen.

Náušnice parabiatlonistky Oleksandry Kononovové.

V kategorii stojících pak v neděli získala ještě bronz v individuálu, kdy si vzala jiné vlastenecké náušnice, kde měla v ukrajinských barvách napsáno „láska“. Po obou závodech si vzpomněla na své krajany, po zlatém klání se před televizními kamerami rozplakala.

„Pokaždé, co se postavíte na start, přemýšlíte o tom, co se děje doma. Na válku, která je pro všechny Ukrajince náročná,“ zmínila v slzách. „Do každého závodu jdete s myšlenkou, že do toho musíte dát úplně všechno pro svou zemi, rodinu a pro sebe.“

Kononovová debutovala na paralympijských hrách už v roce 2010, kdy ve Vancouveru získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili, je jednou z nejúspěšnějších ukrajinských sportovkyň s handicapem. K válce se vyjadřovala už na minulých hrách v Pekingu, před kterými Rusko na Ukrajinu zaútočilo.

„Je to psychicky hrozně náročné, nejde se totiž soustředit jen na sport a závody. Srdcem, duší i myšlenkami jsem neustále u rodiny a mého dítěte,“ říkala tehdy po zisku stříbrné medaile.

Nyní v Itálii musí sledovat, jak se sportovci ze země agresora vrací na hry pod vlastní vlajkou. I v biatlonovém areálu se v ruské kombinéze procházel Ivan Golubkov, který bude závodit v běžeckém lyžování. A v pondělí dopoledne v Cortině dokonce zněla ruská hymna.

Super-G tam totiž ovládla mladá paralyžařka Varvara Vorončichinová, která už v sobotu získala bronz. Takže zatímco lidé na Ukrajině stále trpí pod ruskými útoky, v Itálii musí sledovat, jak Rusové slaví sportovní úspěchy.

