Pětapadesátý hráč světa Kopřiva zdolal o šest příček výše postaveného Marozsána za hodinu a 19 minut. V pátém vzájemném duelu ho porazil potřetí a oplatil mu předloňskou porážku z Dauhá. Marozsánovi vzal pětkrát servis, sám o něj přišel dvakrát.
Kompletní tenisové výsledky
První set Kopřiva získal díky stoprocentnímu podání a dvěma brejkům. V úvodu druhé sady český tenista doháněl dvakrát manko brejku a nakonec rozhodl po dalším prolomeném soupeřovu servisu v osmé hře. Ujal se vedení 5:3 a duel poté ukončil druhým využitým mečbolem. V dalším kole narazí na nasazenou jednatřicítku Francouze Uga Humberta.
Ve dvou setech zvítězila také devětatřicátá hráčka světa Siniaková, která porazila o čtyři příčky níže umístěnou Boissonovou. Semifinalistce loňského Roland Garros čtyřikrát prolomila podání, sama odvrátila všechny tři brejkboly. Příště vyzve turnajovou dvaadvacítku Rusku Annu Kalinskou.
Dvacetiletá Bejlek podlehla o 18 let starší Siegemundové po bezmála dvouhodinovém boji. Vítězka únorového turnaje v Abú Zabí využila tři z devíti brejkbolů. V utkání přišla pětkrát o servis a udělala sedm dvojchyb.
Bejlek v prvním setu dotáhla manko brejku, sotva ale vyrovnala na 4:4, o podání opět přišla a sadu ztratila. Ve druhém setu měla naopak česká tenistka dvakrát náskok brejku. Od stavu 4:2 ale prohrála zbývající čtyři gamy a při druhém mečbolu Siegemundové zahrála míček do autu.
Karolína Plíšková se utká se Španělkou Jessicou Bouzasovou.
Turnaj v Římě (antuka)
Dvouhra - 1. kolo:
Muži (dotace 8 235 540 eur)
Ženy (dotace 7 228 080 eur)