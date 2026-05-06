Kopřiva se v Římě uvedl dominantně, ve druhém kole jsou Siniaková i Valentová

  16:56aktualizováno  17:36
Tenisté Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová postoupili na antukovém turnaji v Římě do 2. kola. Kopřiva porazil Fábiána Marozsána z Maďarska 6:3, 6:3, Siniaková vyřadila semifinalistku loňského Roland Garros Lois Boissonovou z Francie 6:2, 6:3 a Valentová zvítězila 6:3, 6:2 nad Julií Putincevovou z Kazachstánu. Dvacetiletá Sára Bejlek podlehla dvakrát 4:6 o osmnáct let starší Němce Lauře Siegemundové.
Kateřina Siniaková hraje od základní čáry na turnaji v Římě.

Pětapadesátý hráč světa Kopřiva zdolal o šest příček výše postaveného Marozsána za hodinu a 19 minut. V pátém vzájemném duelu ho porazil potřetí a oplatil mu předloňskou porážku z Dauhá. Marozsánovi vzal pětkrát servis, sám o něj přišel dvakrát.

První set Kopřiva získal díky stoprocentnímu podání a dvěma brejkům. V úvodu druhé sady český tenista doháněl dvakrát manko brejku a nakonec rozhodl po dalším prolomeném soupeřovu servisu v osmé hře. Ujal se vedení 5:3 a duel poté ukončil druhým využitým mečbolem. V dalším kole narazí na nasazenou jednatřicítku Francouze Uga Humberta.

Ve dvou setech zvítězila také devětatřicátá hráčka světa Siniaková, která porazila o čtyři příčky níže umístěnou Boissonovou. Semifinalistce loňského Roland Garros čtyřikrát prolomila podání, sama odvrátila všechny tři brejkboly. Příště vyzve turnajovou dvaadvacítku Rusku Annu Kalinskou.

Dvacetiletá Bejlek podlehla o 18 let starší Siegemundové po bezmála dvouhodinovém boji. Vítězka únorového turnaje v Abú Zabí využila tři z devíti brejkbolů. V utkání přišla pětkrát o servis a udělala sedm dvojchyb.

Bejlek v prvním setu dotáhla manko brejku, sotva ale vyrovnala na 4:4, o podání opět přišla a sadu ztratila. Ve druhém setu měla naopak česká tenistka dvakrát náskok brejku. Od stavu 4:2 ale prohrála zbývající čtyři gamy a při druhém mečbolu Siegemundové zahrála míček do autu.

Karolína Plíšková se utká se Španělkou Jessicou Bouzasovou.

Turnaj v Římě (antuka)

Dvouhra - 1. kolo:

Muži (dotace 8 235 540 eur)
Kopřiva (ČR) - Maroszán (Maď.) 6:3, 6:3

Ženy (dotace 7 228 080 eur)
Siniaková (ČR) - Boissonová (Fr.) 6:2, 6:3
Siegemundová (Něm.) - Bejlek (ČR) 6:4, 6:4

