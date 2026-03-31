Wolf prý ovlivnil také zápas s Bohemians. Karviná ho tehdy otočila po půli

Velká korupční aféra naplno vypukla před týdnem a od té doby postupně vyplouvají další podrobnosti.
S dalšími přišel server Seznam Zprávy, který měl spolu s iRozhlasem možnost nahlédnout do policejního dokumentu. V něm se mimo jiné píše, že Wolfovi při ovlivnění zápasů pomáhal Puček, vlivný muž ze zákulisí.
Wolf je jedním ze 32 obviněných, z nichž čtyři už jsou ve vazbě.
„Od začátku mám v této věci jasno. S obviněním nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Od samého počátku plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci,“ prohlásil Wolf na pondělní tiskové konferenci s tím, že rezignovat nehodlá.
A o co šlo ve zmíněném utkání s Bohemians?
Karviná, která tehdy hrála o udržení v nejvyšší soutěži, přijela na půdu už jistě zachráněných Bohemians. Ti od 20. minuty vedli 1:0, ale soupeř po změně stran během šesti minut utkání otočil a v závěru pak Čavoš pečetil na konečných 3:1.
Zpětně vyvolává otázku zejména druhý gól, při němž chtěl domácí brankář Reichl boxovat míč, jenže ho poslal pouze za sebe, kde ho zblízka do sítě doklepl Budínský.
„Hráči můžou být rádi, že někteří fanoušci odešli, což bylo ještě docela mírné. Já být na tribuně, tak nadávám mnohem víc,“ soptil tehdy domácí kouč Jaroslav Veselý. „Vůbec jsem nepochopil náš vstup do druhé půle, bylo to katastrofální. Chci se za náš výkon omluvit fanouškům, mě to taky strašně štve. Nemám pro to vysvětlení ani pochopení.“
Možná ale za obratem stálo něco víc než jen špatný výkon.
Podle tajně pořízených odposlechů Puček během rozhovoru s jedním z fotbalových funkcionářů mluvil o tom, že „to bylo uděláno na klíč.“ Seznam Zprávy navíc doplňují, že se den před utkáním s Wolfem setkal v Praze. Puček se podle dokumentu přiznal, že se s ním zná, ale policistům stran ovlivněných zápasů řekl, že o ničem neví.
Karviná se tehdy vyhnula poslednímu místu díky dvěma vítězstvím ze tří utkání v závěru nadstavby – kromě Bohemians porazila ještě České Budějovice (1:0).
Už dva měsíce předtím, tedy v březnu, Wolf údajně ovlivnil průběh zápasu s Budějovicemi ještě v základní části (2:1), když nabídl úplatek ve výši 100 tisíc korun a příslib přestupu do Karviné Samuelu Šigutovi.
Podobnou nabídku pak prý učinil i kapitánu Vyškova Filipu Štěpánkovi před barážovým dvojutkáním. To Karviná nakonec zvládla a udržela se v první lize, za což jí v následující sezoně přiteklo výrazně víc peněz díky ztrojnásobení ceny televizních práv.
„Jestli je ta informace pravdivá, jde o fatální selhání jednotlivce, které degradovalo celé sezonní snažení Vyškova,“ reagoval tehdejší kouč Jan Kameník.
Celkem prý mohla Karviná na úplatcích zaplatit až milion korun, výčet ovlivněných zápasů navíc nemusí být konečný. V krajním případě klubu hrozí vyloučení z ligy.