V kauze bylo koncem března obviněno 32 lidí, počet nemusí být konečný. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
„Na základě výpovědi dvou vazebně stíhaných obviněných státní zástupce dospěl k závěru, že u jejich osob odpadl koluzní důvod vazby, tedy že již nehrozí, že by mařili vyšetřování,“ řekl dnes ČTK náměstek Bartoš. O propuštění obviněných z vazby rozhodl státní zástupce.
„Pominul důvod koluzní vazby a ohledně důvodů vazby útěkové a předstižné bylo rozhodnuto o náhradě vazby mírnějšími opatřeními - slibem obviněných a dohledem probačního úředníka. Proti usnesení mohou stížnost, která nemá odkladný účinek, podat dotčení obvinění, nicméně to spíše neočekáváme,“ doplnil náměstek.
Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly v březnu do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Kvůli obavě z ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti tam skončil po rozhodnutí Městského soudu v Brně bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš.
Okresní soud ve Zlíně poslal do vazby tři obviněné. Jedním z nich byl bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého. Ve vazbě tak zůstává podle informací ČTK Prokeš a jeden z obviněných, kterého tam umístil soud ve Zlíně.
Korupční fotbalová kauza je podle náměstka Bartoše vedena ve třech samostatných řízeních. Ostravské pracoviště Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) řeší část případu, ve kterém je stíháno 18 obviněných, brněnské pracoviště pracuje na kauze s pěti obviněnými, z nichž jeden je stíhán vazebně. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stíhá devět obviněných, z nichž tři původně skončili ve vazbě. „Tedy v této trestní věci je vazebně stíhána pouze již jedna obviněná osoba,“ doplnil Bartoš.
Škoda v korupční kauze přesahuje u některých obviněných deset milionů korun. Rozsah škody se u jednotlivých obviněných liší. Obvinění měli na výsledky zápasů sázet nejen u tuzemských, ale i zahraničních kanceláří. Sázet se takto dá nejen na samotné výsledky zápasů, ale i na konkrétní situace během zápasů, jako jsou jména střelců, počet rohů, faulů, střel nebo ofsajdů či udělených karet. Právě škoda způsobená manipulací zápasů u zahraničních sázkových kanceláří, kde se sází na více detailů během zápasu, se bude dále vyšetřovat.
Stíhání se týká mimo jiné trestných činů podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část stíhaných viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí.